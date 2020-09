VERGNANO (FI) * RSA – ROVERETO (TN): « LA NOTIZIA CHE IL PD CHIEDA UNA RISTRUTTURAZIONE DELLA “CASA ROSSA“ IN ATTESA DELLA NUOVA RESIDENZA MI ALLARMA NON POCO »

La nuova RSA è una priorità. Costruire una nuova RSA, moderna, secondo le norme più aggiornate anche per eventuali pandemie future, è una priorità di Rovereto.

L’attuale sede della Vannetti alla Casa Rossa è, a dire della stessa dirigenza, obsoleta ed inadeguata.

La struttura ha avuto il pregio di essere una applicazione ardita dei dettami ingegneristici degli anni 60, ma, come confermato da tutti gli esperti che abbiamo ascoltato in Consiglio Comunale, deve essere profondamente ristrutturata per essere messa in sicurezza. Non parlo, quindi, di obsolescenza degli spazi o dei pavimenti, ma proprio della struttura che, in caso di eventi naturali – quali un terremoto – potrebbero non essere in grado di reggere.

Il rischio è quindi di salvare uno “splendido” esempio di ingegneria del secondo dopoguerra, rischiando un “ponte Miorandi” roveretano.

La notizia che il PD chieda una ristrutturazione della Casa Rossa in attesa della nuova RSA mi allarma non poco.

Vuol dire, per chi legge tra le righe del politichese, che si chiederanno i soldi alla Provincia per ristrutturare la Vannetti per poi non fare nulla.

Crediamo forse che si abbiano i soldi per fare entrambe le opere?

Vogliamo avere una amministrazione che vuole spendere 40 milioni per una RSA?

La trovo una follia pura.

La nuova RSA deve essere costruita in tempi tecnici, 1 anni e mezzo al massimo, come farebbe un privato. Per questo si è dato alla APSP Vannetti la delega alla costruzione. Se ne è in grado, bene, altrimenti lo dica e il nuovo Consiglio Comunale interverrà per rispettare i tempi.

I nostri anziani non possono continuare a vivere in un luogo insicuro o, peggio, in un cantiere insicuro.

Se il PD vuole allinearsi al progetto valdughiano, ne ha tutti i diritti…ma che la popolazione lo sappia.

Quindi un secco NO alla ristrutturazione, ma un impegno alla realizzazione in tempi brevissimi della nuova.

È un impegno personale, di Forza Italia, della coalizione.

*

Paolo Vergnano

Consigliere Comunale

Candidato Forza Italia

Coordinatore di Forza Italia Rovereto.