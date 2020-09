(leggi le altre news di Opinione) VERGNANO (FI) * OSPEDALE ROVERETO (TN): « DOPO LA MIA INTERROGAZIONE DELL’8/8 LA CASSA MALATI HA I PARCHEGGI PER LE AMBULANZE, IN TEMPO RECORD STRISCE GIALLE PER DUE PARCHEGGI » La cassa malati ha i parcheggi per le ambulanze. Dopo la mia interrogazione dell’8 agosto scorso, in cui chiedevo l’istituzione di uno stallo dedicato alle ambulanze, in tempo record sono comparse le strisce gialle che delimitano ben 2 parcheggi e a breve verranno affisse le segnaletiche verticali. La conferma è nella risposta, velocissima (addirittura nella stessa giornata di protocollo della interrogazione), in cui si indica che tali stalli erano “concertati per vie brevi” e che nella settimana sarebbero stati eseguiti. L’Assessorato aveva si una ipotesi in tal senso però, da rumors interni agli uffici, ha immediatamente reagito sollecitato proprio alla mia interrogazione per dare una velocissima soluzione al problema. Oggi possiamo quindi vedere gli stalli e ringraziare gli uffici per la solerzia che costantemente riscontriamo. * Paolo Vergnano

Consigliere comunale.

Candidato Forza Italia.

Coordinatore Forza Italia Rovereto Foto: archivio Opinione

