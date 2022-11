UILTRASPORTI – TRENTINO * SEMAFORI INTELLIGENTI: « DA QUALCHE GIORNO FIOCCANO MULTE AGLI AUTISTI DEL SERVIZIO URBANO DI TRENTO, SEI SOLO IERI »

11.35 - giovedì 24 novembre 2022

Sono passati pochi mesi da quando il comune di Trento, ha istallato i nuovi semafori “intelligenti” in Via Brennero, Via Bolzano e Via Alto Adige. Da Qualche giorno fioccano multe agli autisti del servizio Urbano di Trento, sei solo ieri, che sono riferite al mese di ottobre. Autisti indisciplinati o semafori “deficienti” ? Il sindaco di Trento aveva assicurato che le multe agli automobilisti venivano inflitte solo dopo che l’operatore del comune analizzava caso per caso le varie dinamiche dell’incrocio.

Delle due l’una o l’operatore del Comune di Trento ha preso ordini di fare cassa anche su chi, come l’autista dell’autobus che transita con la parte anteriore dell’autobus con il semaforo arancio, ma il mezzo, essendo lungo da 12 a 18 metri, quando finisce di passare l’incrocio, il posteriore inevitabilmente, sarà con il semaforo rosso. Non riusciamo a capire quale criterio in via Belenzani adottino.

Ci preme rammentare, che gli autisti degli autobus non portano in giro patate, e spesso a bordo dei mezzi si trovano persone anziane in piedi, con le borse della spesa, attaccate agli appositi maniglioni, con una mano sola. Immaginate se l’autista dovesse frenare di colpo, perché il semaforo mentre transita il mezzo diventa improvvisamente arancione, ci sarebbe una caduta di massa con inevitabili conseguenze alla salute dell’utenza a bordo. La frenata di un autobus richiede uno spazio molto più lungo rispetto a una macchina.

Questi aspetti tecnici, gli esperti del comune dovrebbero saperlo, altrimenti non si andrà da nessuna parte. Faremo un passaggio con le RSU ed anche con i sindacati gialli/marroni che ci sono in azienda, anche se gli umori degli autisti sono alle stelle. Invitiamo il comune ad analizzare attentamente le immagini e verificare se realmente l’autista ha commesso l’infrazione o era nell’ipotesi del dubbio come citato pocanzi. Siamo pronti a fare le nostre rimostranze in maniera vigorosa, se non verrà presa una posizione urgente.

Vista la fiscalità adottata dal comune, l’autista rispetterà tutte le regole in maniera fiscale, tutto ciò comporterà inevitabili ritardi su tutto il servizio urbano di Trento. Ma a mali estremi, estremi rimedi. Ricordiamo a tutti che, oltre ai punti tolti dalla patente e la multa, l’autista per due anni vivrà con l’ansia e la paura di prendere un’altra multa per lo stesso motivo, questo secondo evento farebbe la patente dell’autista a coriandoli e rischierebbe pure il posto di lavoro.

Come Uiltrasporti del Trentino siamo sempre in prima linea pronta a combattere le discriminazioni, sicurezza sul lavoro e quando si mettono a rischio i posti di lavoro. Speriamo che l’opinione pubblica capisca le nostre rimostranze perché ne va della qualità e della sicurezza del servizio pubblico.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti del Trentino