UILTRASPORTI – TRENTINO * MOBILITà: « ATTENDIAMO DALLA NUOVA GIUNTA COMUNALE DI TRENTO LA SISTEMAZIONE DEL SEMAFORO DI VIA ROSMINI, DOVREBBE ESSERE RICALIBRATO »

Terminate le elezioni politiche, che ricorderemo nella storia per i problemi legati alla pandemia e conseguentemente allo spostamento delle date di possibili elezioni, finalmente siamo arrivati all’atto finale. Infatti la nuova giunta risultante vincitrice dall’ultima tornata elettorale si è insediata a palazzo Geremia.

Oltre ai complimenti auguriamo alla nuova squadra di governo un buon lavoro. Nostro malgrado in questo momento festoso, ci sembra giusto ricordare dei vecchi problemi che sicuramente la nuova giunta saprà affrontare con determinazione e celerità.

Ci riferiamo per quel che riguarda la mobilità. La sistemazione del semaforo di via Rosmini dovrebbe essere ricalibrato in maniera tale che dia un riflusso più snello del traffico evitando colonne interminabili a causa della sua cronica lentezza.

Sempre rimanendo in tema di semafori, proponiamo l’installazione di semafori intelligenti cosi da far smaltire le colonne evitando le soste inutili; altro nodo importante, ma dimenticato nel cassetto, nei anni sono la realizzazione di corsie preferenziali per gli autobus, eviterebbero incolonnamenti inutili, danni legati allo smog e ridurrebbero i tempi di percorrenza; ultimo ma non meno importante individuare nuovi percorsi ciclabili, cosi da evitare pericolosi zig zag dei ciclisti lungo le strade comunali con possibili investimenti.

Questi sono alcuni dei nostri suggerimenti per una nuova fase della mobilità cittadina.

Speriamo che i nostri suggerimenti trovino realizzazione in tempi brevi vista l’urgenza e la necessita di realizzarli, non dovendo in futuro rimarcare la stessa problematica. Augurando ancora buon lavoro attendiamo fiduciosi.

*

Nicola Petrolli

Il segretario Uiltrasporti