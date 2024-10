UGO ROSSI * VALDASTICO: «NEL 2016 LO SCENARIO CONDIVISO CONSISTEVA NEL CORRIDOIO D’INTERCONNESSIONE INFRASTRUTTURALE DI VALLE DELL’ASTICO – VALSUGANA – VAL D’ADIGE»

00.05 - venerdì 11 ottobre 2024

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “l’Adige”, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Ugo Rossi

Ancora Valdastico, in questi giorni in Consiglio provinciale è tornato il tema della “Valdastico” in nome del quale si vorrebbe modificare il piano urbanistico provinciale, per rendere possibile un’uscita a Rovereto sud. Sia in aula che sui media sono stato “tirato in ballo” più volte ed avendone sentite “di tutti i colori”provo a fare fare un po’ di chiarezza, ricordando verità storiche documentate.

Parlando di nuove arterie che interessano il nostro territorio è utile ricordare che per norma di rango costituzionale gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie ecc. devono essere effettuati previa “intesa” con la Provincia autonoma di Trento.

Questo il motivo per cui la Provincia di Trento ha sempre avuto buon gioco, in tanti anni, nell’opporsi alla realizzazione della Valdastico.

Lo Stato infatti ha sempre agito senza ricercare appunto un’ intesa e quindi si è visto sempre soccombente. Nella legislatura 2013-2018 l’allora ministro dei trasporti Delrio richiedeva invece formalmente alla Provincia di Trento l’attivazione di tale procedura che, si badi bene, se richiesta deve essere esperita.

La norma non consentiva (e non consente) alla Provincia di sottrarsi alla partecipazione ed è per questo che nel 2015, in qualità di presidente della Provincia formalizzai al Ministro dei Trasporti la disponibilità a valutare un’eventuale proposta di partecipare ad un percorso, per verificare se vi erano le condizioni per raggiungere l’intesa.

Tale disponibilità è stata subordinata dalla Provincia Autonoma di Trento a questa precisa condizione: approfondire soluzioni che dessero risposta alle esigenze del Veneto ma che nello stesso tempo rispondessero a quelle del Trentino e in primis della Valsugana. Quindi nel concreto due punti: impedire un incremento di traffico in ingresso nel territorio trentino sulla SS 47 a Grigno ed alleggerire il traffico nel tratto Laghi Levico e Caldonazzo-Trento della stessa SS 47, confermando la totale contrarietà a ipotesi di sbocco autostradale in Vallagarina.

In sintesi il ragionamento era semplice. Se devi passare sul mio territorio per tue esigenze , le mie sono da tenere nella stessa considerazione e le soluzioni devono essere utili a risolvere anche i miei problemi, altrimenti non è possibile un’intesa. Successivamente è stato poi costituito un comitato paritetico fra Ministero, Provincia di Trento e Regione Veneto che ha concluso il suo mandato formalizzando, nel 2016, un documento che descriveva lo scenario di comune interesse entro il quale sviluppare eventuali progetti.

Prima della sottoscrizione il documento venne approvato all’unanimità dalla Giunta provinciale in data 5 febbraio 2016 e poi fu sottoscritto ufficialmente da Regione Veneto, Provincia di Trento e Ministero dei Trasporti. Lo scenario condiviso consisteva nel corridoio d’interconnessione infrastrutturale della Valle dell’Astico, la Valsugana e la Valle dell’Adige, che in territorio trentino si contestualizzava come un collegamento tra viabilità ordinarie (quindi non un autostrada!) tra la SS 47 “della Valsugana” e la SS 12 “dell’Abetone e del Brennero”.

Tale scenario prevedeva il collegamento tra la SS47 e la SS 12 tramite galleria con uscita in prossimità di Mattarello/Trento Sud.

Utile riassumere i vantaggi di un simile scenario: in territorio trentino un collegamento stradale e non autostradale (ovvio il minor impatto e consumo di territorio), di conseguenza la possibilità di limitare (vietare) l’ingresso di traffico pesante dal Veneto a Grigno (cosa non possibile se il collegamento alternativo fosse di tipo autostradale a pedaggio), deviazione del traffico leggero e pesante del tratto fra i laghi dell’Alta Valsugana e Trento nel nuovo collegamento stradale in galleria con sbocco a Trento sud.

A seguito dell’ accordo, recepito dal Cipe, e dopo il confronto fra i soggetti interessati e il Ministero per studiare le varie ipotesi di applicazione dello scenario concordato, nell’estate del 2018 la società A/4 ultimava la redazione di uno studio di fattibilità e di tutta la documentazione necessaria per attivare le procedure di partecipazione a livello territoriale. Lo studio di fattibilità recepiva in toto le previsioni dello scenario sopra descritto.

Nel luglio 2018, la società A4 consegnava ufficialmente al Ministero, alla Regione Veneto e alla Provincia di Trento, il rapporto ambientale, lo studio del traffico, lo studio di fattibilità, e tutta la documentazione relativa agli allestimenti e alla gestione del procedimento partecipativo.

Insomma, documentazione ufficiale e completa con cui si sarebbe potuto dare avvio alla verifica e approfondimento sul territorio delle ipotesi progettuali per modificarle e/o migliorarle.

Eravamo alla fine della legislatura, nel successivo mese di ottobre si sarebbero tenute le elezioni e poi durante il passaggio di consegne ebbi modo di rammentare tutto ciò al nuovo Presidente Fugatti. Non è mia intenzione fare qui ragionamenti (che oggi competono principalmente al Consiglio provinciale) sulla valenza e l’ utilità di questa invece che dell’altra ipotesi con uscita a Rovereto sud, venuta avanti per volonta’ del governo provinciale attuale.

Era solo doveroso (e spero utile) fare un po’ di memoria storica e mettere a conoscenza il lettore/cittadino di quanto è stato concretamente fatto, con spirito pragmatico e senza pregiudizio ideologico, nella legislatura in cui ho avuto l’onore di guidare la Provincia autonoma di Trento.

In conclusione formulo l’augurio che ogni eventuale decisione (sempre che si arrivi a doverla prendere) possa essere ispirata dai princìpi che ci hanno guidato e che dovrebbero essere propri anche dei decisori di oggi: valutare senza pregiudizi tutti i pro e i contro e poi scegliere la soluzione che porta maggiori vantaggi in termini di riduzione del traffico per il nostro territorio e con il minor impatto ambientale possibile.

*

Ugo Rossi

Già Presidente Provincia autonoma Trento