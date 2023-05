UGO ROSSI (P.A.T.) * ORSI PERICOLOSI: « LE POSSIBILITÀ DI INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO, SECONDO LE NORME IN VIGORE »

08.50 - sabato 20 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “l’Adige”, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Ugo Rossi

///

Per fare chiarezza su questo argomento è necessario fare una distinzione di carattere temporale individuando due diversi periodi: prima del settembre 2019 e dopo il settembre 2019. Ma cosa è accaduto di tanto importante nel settembre 2019?

In quella data la Corte Costituzionale ha confermato la validità della Legge provinciale 9 del 2018, con la quale sono stati affidati al Presidente della Provincia Autonoma di Trento i poteri di cattura e/o abbattimento dei grandi carnivori , quindi di orsi e lupi, poteri prima in capo solo allo Stato (ministro dell’ambiente).

Ecco il testo di legge: “Al fine di conservare il sistema alpicolturale del territorio montano provinciale il Presidente della Provincia, per proteggere le caratteristi- che fauna e flora selvatiche e conservare gli habitat naturali, per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà, per garantire l’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, può, acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, limitata- mente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l’uccisione, a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che il prelievo non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente del- la popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.”

Quindi prima del settembre 2019 il Presidente della Provincia disponeva di una sola possibilità per catturare o abbattere un orso pericoloso, quella della Procedura di urgenza prevista dall’ art. 52 dello Statuto e dalla legge regionale 1/1993 in materia di pubblica sicurezza. Pertanto, in caso di pericolo attuale e imminente per la sicurezza delle persone il Presidente della Provincia puo’ emettere ordinanza di cattura o abbat- timento a seconda della gravita’ del pericolo e delle concrete condizioni di sicurezza. Non serve (vista l’urgenza) nessun parere e nessuna altra autorizzazione.

Questa procedura è stata da me utilizzata, come Presidente della Provincia, nel 2017 ed ha portato all’abbattimento di un esemplare pericoloso che aveva in tempi diversi ferito gravemente due persone. Le ordinanze allora emesse furono impugnate e passarono indenni il vaglio del Tar e del Consiglio di Stato che ne confermarono la correttezza. Ciononostante il sottoscritto e un funzionario della Provincia sono stati poi imputati del reato di “uccisione di animale”.

Ugo Rossi – Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)

Già Presidente Provincia di Trento e Regione Trentino Alto Adige