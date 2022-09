UGO ROSSI * ELEZIONI: « C’È SPAZIO PER UNA PROPOSTA DI STAMPO “TERRITORIALE” ALTERNATIVA ALLA DESTRA, ANCHE IL MONDO AUTONOMISTA SCELGA DI FARNE PARTE »

12.50 - lunedì 26 settembre 2022

L’esito del voto è chiaro. Buon lavoro alla coalizione di destra che ha ottenuto la maggioranza. L’esito va rispettato perché la democrazia va rispettata. Ora dovranno mantenere le promesse fatte e non sarà certo facile farlo, pena la distruzione dei conti dello Stato.

Speranza per la nascita del Terzo Polo che mi auguro possa svilupparsi ancora di più, anche in Trentino dove è andato bene ed ha la possibilità di crescere ancora. Il Trentino è ormai totalmente assimilabile all’Italia, ma qui il dato (come al nord) è eclatante: la Lega ha i governatori, ma la gente vota Fratelli d’Italia.

Una speranza resta viva: il voto nel collegio Senato di Trento (e per pochissimo anche Rovereto) dimostra che c’è spazio per una proposta politica di stampo “territoriale” alternativa alla destra.

Spero che si voglia lavorare fin da subito in tal senso e che anche il mondo autonomista possa scegliere di farne parte.

*

Ugo Rossi

Consigliere provinciale Trento – già Presidente Provincia Trento