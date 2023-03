UGO ROSSI * AUTONOMIA DIFFERENZIATA – “CORRIERE DELLA SERA”: « SERVE UNA STRATEGIA DI DIFESA TRA TRENTO E BOLZANO, NON BASTA CONTARE SU UN MINISTRO “AMICO” » 

10.58 - lunedì 27 marzo 2023

Gentile direttore,

come volevasi dimostrare. Ecco il pericolo che avevo annunciato, mi riferisco alla pagina di oggi sul Corriere della Sera (sotto da me fotografato). Come avevo scritto qualche settimana fa ovviamente si usano (malamente) le autonomie speciali per parlare in negativo dell’autonomia differenziata.

Serve una strategia di difesa e di comunicazione di Trento e Bolzano che oggi non si vede; non basta certo contare sul ministro “amico”. L’autonomia ha bisogno di cultura autonomista, di studio serio, di classe dirigente preparata. Francamente vedo molto poco in circolazione al riguardo.

*

Ugo Rossi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Misto)