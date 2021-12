TRANSDOLOMITES * “IL TRENO È VITA“: GIRARDI, « TUTTI COLORO CHE ATTRAVERSO LA DONAZIONE DESIDERANO RICEVERE IL CALENDARIO POTRANNO FARLO ACCEDENDO ALLA PAGINA FACEBOOK »

9:40 - 8/12/2021

“ Il treno è vita “ è il titolo della seconda edizione del calendario di Transdolomites per l’anno 2022.

Nella prima edizione, quella del 2021, abbiamo puntato sulle emozioni visive, con fotografie che ritraggono le ferrovie ancora in uso nella regione Trentino Alto Adige, inserite nel loro ambiente in contesti naturali come sono le nostre bellissime valli.

In questa nuova esperienza il tema sarà ancora più emozionale, toccando le corde della nostra sensibilità; quella della solidarieta’, della condivisione, dell’inclusione.

L’ingegneria ferroviaria sempre più è applicata al sociale. Esprime soluzioni tecnologiche e innovative che rendono il viaggiare sempre più confortevole a bordo treno ma, anche stazioni e carrozze nelle quali le barriere architettoniche vengono progressivamente eliminate con benefico per tutti.

I ponti sono opere realizzate dall’uomo per favorire il contatto tra persone, comunità e mondi sociali lontani, che ci sarebbero altrimenti del tutto estranei “ I rapporti tra comunità si sviluppano grazie all’infrastruttuira

Il treno insomma soluzione di mobilità moderno, democratico che per le sue caratteristiche ha uno spazio di crescita e miglioramento enorme.

Per il patrocinio istituzionale che ci è stato concesso ringraziamo A.N.F.F.A.S Trento e Associazione Invalidi e Mutilati Civili Trento.

Tutti coloro che attraverso la donazione desiderano ricevere il calendario potranno farlo accedendo alla pagina Facebook di Transdolomites oppure scrivendo a info@transdolomites.eu

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites