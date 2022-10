TAVERNA * CORTE CONTI – LICENZIAMENTO PRUNER: « LA RESPONSABILITÀ OLTRE CHE DI KASWALDER È DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DEGLI AMMINISTRATIVI CHE HANNO DATO PARERE FAVOREVOLE »

14.28 - mercoledì 26 ottobre 2022

Gentile direttore.

Le allego sotto queste considerazioni. Il presidente Walter Kaswalder dovrà rispondere alla magistratura contabile della Corte dei conti, nell’udienza del 19 aprile 2023, del danno erariale di 89.696,93€ per la nota vicenda del licenziamento di Walter Pruner, ritenuto dal giudice del lavoro illegittimo (primo e secondo grado).

In verità, l’ “atto d’accusa” della procura regionale della Corte dei conti aveva inizialmente quantificato il danno erariale in 149.494,89€ che, dopo la memoria a dedurre dello stesso Kaswalder, è stato ridotto a 89.696,93€.

Lo sconto del 40% rispetto all’accusa originaria è motivato da due fattori. Il licenziamento è stato ritenuto illegittimo ma non arbitrario, mentre la sua decisione è stata adottata previo parere positivo della struttura amministrativa del consiglio provinciale (direzione del personale e segreteria generale).

Le esimenti non mi convincono.

Non vi è alcun dubbio che il Consiglio provinciale ha subito un danno di 149.494,89€ per il licenziamento del Pruner che il giudice del lavoro ha ritenuto “ritorsivo”. Ma se il licenziamento è “ritorsivo” è difficile non definirlo “arbitrario”; se così non si tratta di colpa grave ma di dolo.

A mio parere, la responsabilità del danno erariale subito dal Consiglio provinciale non può essere attribuita al solo Kaswalder.

La delibera del licenziamento è stata adottata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, così come le delibere della nomina dell’avvocato difensore per il primo e secondo grado (ora Cassazione), quando era più che ovvio l’affidamento della causa all’Avvocatura dello Stato.

Quindi, lo sconto non si giustifica, se non come saldo di fine stagione.

Il Consiglio provinciale deve essere risarcito per intero, mentre la responsabilità va attribuita oltre che a Kaswalder, all’Ufficio di presidenza ed ai responsabili della struttura amministrativa che hanno dato parere favorevole al licenziamento.

*

Claudio Taverna

Trento