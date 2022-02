RUGGERO POZZER * NEGOZI: « IL MONDO POLITICO ADERISCA ALLE CHIUSURE DOMENICALI, COME SEGNO DI RISPETTO E ATTENZIONE AL GIUSTO TEMPO LIBERO »

18:10 - 4/02/2022

La domenica è giusto andare a spasso. Tutti soddisfatti dell’esito riguardante le chiusure domenicali proposte dall’Amministrazione Fugatti e bocciate ora dal TAR.

Al di là di eventuali norme disattese io giudico il contenuto.

Forse ora farò arrabbiare molti di coloro che mi sono politicamente vicini ma per coerenza di idee vi dirò che mi spiace questa bocciatura alla proposta della Giunta provinciale di chiudere gli esercizi pubblici nel giorno di domenica.

Viviamo in un mondo esasperato nei tempi, nelle aspettative e nelle volontà di arrivare spesso dove non possiamo arrivare. Nonostante ciò la nostra società è in crisi profonda da ogni punto di vista; correre sempre dunque non dona la felicitá. Ecco allora che il bisogno di tornare alla centralità della persona risulta impellente.

Le chiusure domenicali dei negozi corrispondono a questa attenzione per la persona, la famiglia, gli amici, lo stare insieme, il contesto sociale, la volontà di esprimere la pienezza dell’io prima di ogni altro obiettivo.

I lavoratori dipendenti mi riportano con tristezza il contenuto dei contratti che li obbligano a lavorare la domenica, quando i figli sono a casa da scuola o quando gli amici si trovano assieme nei giorni festivi.

Per che cosa? Per il famoso PIL?

Io preferisco il PLP, “prima le persone”!

E anche se è una Giunta provinciale trazione leghista a me non vicina, a supportare questa aspettativa, dico ben venga!

Leggo che l’obiettivo non è abbandonato e che vi sia l’intenzione di riportare in capo alla Provincia la competenza in merito ad orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali che ora è in capo allo Stato.

È una giusta istanza che riguarda anche la nostra qualificata autonomia. Possibile che debba essere Roma a decidere il contenuto delle nostre domeniche?

Confido in tale rapida assunzione di responsabilità normativa e confido che anche il mondo politico a me più vicino aderisca alle chiusure domenicali come segno di rispetto e attenzione al giusto tempo libero e alla socialità delle persone.

*

Ruggero Pozzer