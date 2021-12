RUGGERO POZZER (CONSIGLIO COMUNE ROVERETO) * PLASTICA – DOLOMITI ENERGIA: « DA FARE C’È PARECCHIO, NON SOLO FARSI REGALARE DALLA PROPRIA PARTECIPATA DOLOMITI AMBIENTE LE BORRACCE »

17:07 - 20/12/2021

Gentile direttore,

leggo il vostro articolo sottoriportato e penso: era ora Comune di Rovereto! A Trento lo hanno fatto oltre due anni or sono come scrivevo nella mia interrogazione del 2019 11 22 allegata.

Poi, come abbiamo deliberato in C Comunale (allegata delibera) a seguito di mia mozione, le cose da fare sarebbero parecchie a non solo farsi regalare dalla propria ricca partecipata Dolomiti Ambiente alcune centinaia di borracce.

Infine sarebbe elegante che quando finalmente realizzi una iniziativa stimolata con forza da un Consigliere comunale, almeno lo avvisi e magari lo inviti alla cerimonia. Ma certo che l’eleganza non è di tutti.

Cordiali saluti

*

Ruggero Pozzer