ROSANGELA SILVA FEITOSA * COMUNE DI MORI (TN): « LA COMMISSIONE “VIOLENZA DI GENERE“ È LA PRIMA IN TRENTINO AD ESSERE STATA ISTITUITA, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE »

In seguito a quanto pubblicato sulla vostra agenzia giornalistica il 4 novembre 2021 relativo alla Commissione contro la Violenza di Genere del Comune di Mori, (LINK) vorrei precisare ulteriormente che la Commissione è la prima in Trentino ad essere stata istituita con delibera del Consiglio comunale.

In rappresentanza della maggioranza abbiamo la sottoscritta, consigliera delegata alle Pari Opportunità, nonché presidente della medesima commissione, Rosangela Silva Feitosa (Europa Verde-Verdi); Laura Bettini (Insieme per Mori – Bene in Comune); Francesca Ferrari (che rappresenta PD – Democratici per Mori) e Antonio Martinelli (Civici Autonomisti per Mori).

In rappresentanza della minoranza abbiamo la consigliera comunale e vicepresidente della commissione, Paola Depretto (FDI); la consigliera comunale e Presidente del Consiglio, Silvana Scarabello Vettore (Lega Salvini Trentino) e Pier Giorgio Tasini (Mori Dinamica).

Valutare progetti volti a contrastare ogni sorta di violenza di genere e promuovere sul territorio la sensibilizzazione su questa importantissima tematica, purtroppo sempre attuale, è lo scopo principale di questa commissione, che va molto oltre qualsiasi appartenenza politica: “vogliamo essere cittadini attivi, che mettono a servizio della Comunità il proprio tempo libero e le esperienze personali e lavorative in modo costruttivo e appassionato“.

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza di Genere, si è creata una vera task force per offrire alle cittadine e ai cittadini diversi momenti volti alla sensibilizzazione di questa tematica, che inizierà con il 20 novembre e finirà con il 27.

Vediamo coinvolti le Pari Opportunità, la Commissione contro la Violenza di Genere, l’Assessorato alla cultura, la Biblioteca Comunale di Mori e tanti collaboratori.

Quanto prima verrà inviata la programmazione degli eventi organizzati per il mese di novembre.

La Commissione è quindi un organo istituzionale che sta lavorando in sinergia tra i gruppi di maggioranza e minoranza per tenere sempre alta l’attenzione della cittadinanza sulla grande piaga della violenza di genere.

Rosangela Silva Feitosa

Cons. delegata alle Pari Opportunità