“RISVEGLIO TIROLESE” * ANDREAS HOFER: «ENNESIMO ATTO VANDALICO SULLA TARGA COMMEMORATIVA, GESTO CHE IMPONE UNA RIFLESSIONE»

23.10 - domenica 22 settembre 2024

Gentile direttore Franceschi,

il recente atto vandalico, peraltro non nuovo, perpetrato ai danni della targa commemorativa del patriota ed eroe tirolese Andreas Hofer, cui la cittadinanza di Trento, con voto unanime del Consiglio comunale, ha a suo tempo dedicato il giardino di Piedicastello, impone innanzitutto una riflessione.

La sensazione che abbiamo è quella di uno scarso interesse attorno alla vicenda: scarsa eco da parte degli organi di informazione di massa, pressoché nessuna reazione da parte delle istituzioni culturali e politiche della città di Trento.

Ancor più dell’atto, che ben ne qualifica, o meglio ne squalifica l’autore, o gli autori, ci colpisce questo atteggiamento da parte dei soggetti che normalmente sono in prima linea nel creare quel clima, comune sentire e condizioni di contesto, in sintesi quella sorta di “sacralità”, che certamente contribuisce ad inibire il solo pensiero di compiere simili oltraggiose azioni. Il presidio istituzionale, che normalmente è molto elevato, nel caso specifico ci è parso piuttosto blando.

Tuttavia, anche per rispetto della decisione del Consiglio comunale e della legalità, la dedica del giardino di Piedicastello ad Andreas Hofer va prontamente ripristinata.

Alla memoria dell’eroe e patriota tirolese andrebbe anche conferita maggiore enfasi, quindi maggiore riconoscimento e dignità, attraverso la realizzazione ed installazione di un manufatto importante. A tale proposito ricordiamo la scultura lignea, offerta in dono alla città di Trento qualche anno fa e, purtroppo, rifiutata dall’amministrazione comunale. Un’opera simile, tra l’altro, probabilmente contribuirebbe anche a scoraggiare le azioni vandaliche, che verrebbero forse percepite dai malintenzionati come atti più gravi.

Andreas Hofer è icona rappresentativa di tutto il territorio tirolese, quindi anche di quella parte meridionale, il Trentino, di lingua prevalentemente italiana. Piedicastello fu scelto quale luogo simbolo, perché da lì le truppe di Andreas Hofer, Schützen guidati dal capitano Giovanni Lorenzoni, nel 1809 scesero a Trento dal Bus de Vela, sconfissero le truppe franco-bavaresi e liberarono la città. Purtroppo questa storia in provincia di Trento è perlopiù sconosciuta, dovrebbe quindi essere insegnata nelle scuole.

Ripristinare la targa commemorativa è un atto dovuto, anche per rispetto della comunità dei Tirolesi di lingua italiana, comunità autoctona che ancora resiste nonostante il pesante ostracismo subito, forse come nessun’altra fra le comunità che hanno popolato e popolano la provincia di Trento; comunità nei confronti della quale sarebbe ora e tempo di cambiare atteggiamento, radicalmente, non foss’altro per il fatto che solo la sua sopravvivenza dà ancora un senso, e giustifica, quell’Autonomia speciale su base identitaria i cui benefici si riverberano e, finché essa ci sarà, si continueranno a riverberare su tutti gli abitanti della provincia di Trento.

www.risveglio-tirolese.eu

Il Presidente Il Portavoce

Franco Beber Paolo Monti

NELLA FOTO:

Il paletto a lato della tabella è privo della targa di intitolazione del parco ad Andreas Hofer