RENZO GUBERT * PROPAGANDA GENDER: « AL DIRETTORE APT VALSUGANA CHIEDO, ” QUANTI PROVANO SCHIFO NEL VEDERE IN PUBBLICO ABBRACCI E BACI TRA GAY? »

12.26 - domenica 29 gennaio 2023

Caro direttore Franceschi,

ti riproduco qui la mia lettera circa la pubblicità Gay dell’Apt Valsugana – Lagorai.

*

Egregio Direttore,

leggo le dichiarazioni di Stefano Ravelli, direttore dell’Apt della Valsugana, su un video rilanciato dall’Apt che mostra due gay che si baciano. Poiché nel mondo vi sono tanti gay e sono in crescita, far vedere come la Valsugana è un ambiente nel quale è del tutto normale vedere gay che si baciano in pubblico è utile per attrarre turisti, coloro che tale promozione apprezzano.

Al Direttore dell’ApT vorrei far notare che il suo ragionamento non considera un altro effetto della propaganda gay da parte dell’Apt. Quanti sono gli individui che provano schifo nel vedere in pubblico abbracci e baci tra gay? Per questi il senso di disgusto associato al territorio della Valsugana si traduce in attrattività turistica?

Consiglierei agli amministratori dell’ApT, che decidono sulle politiche promozionali, di far condurre una indagine allo scopo, per capire se le decisioni del Direttore hanno adeguato fondamento.

Inoltre -circa quanto ho letto sulla stampa locale- vorrei evidenziare che qualificare come “sposati” i due gay che hanno prodotto il video è un errore, che porta ulteriore acqua all’idea della normalità dell’omosessualità.

Due gay non possono sposarsi: la Legge italiana consente che possano costituire un’unione civile. Sono quindi conviventi, compagni, ma non sposati. Cordiali saluti,

*

Renzo Gubert