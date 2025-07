RENATA ATTOLINI * TRENTO – SCUOLA: «RIFIUTO A SOSTENERE L’ORALE ALL’ESAME DI STATO, QUANDO GLI STUDENTI NON VENGONO ASCOLTATI»

16.32 - lunedì 14 luglio 2025

Gentile direttore Franceschi,

invio una personale riflessione sulla questione scuola che si è riaperta, dopo il dibattito sul liceo Prati, con il rifiuto a sostenere l’orale all’esame di stato.

Stare bene a scuola. Eravamo in periodo di Covid e i collettivi studenteschi denunciavano il fatto che la didattica a distanza era solo l’esaltazione di tutti gli aspetti negativi che già si vivevano in classe prima della pandemia e chiedevano:

un maggior coinvolgimento degli studenti e l’attenzione a ciascuno per non lasciare indietro nessuno;

il superamento della lezione frontale per un insegnamento attivo e partecipativo;

un sistema di valutazione che non riduca lo studente a un voto e tenga conto dei diversi percorsi di crescita;

la valutazione e formazione continua dei docenti su aspetti disciplinari, pedagogici e metodologici;

la scuola come punto d’incontro tra associazioni, collettivi e cittadini della zona;

un uso etico, consapevole e critico del digitale a scuola.

La critica studentesca inascoltata apre a tutto quello che si sta verificando oggi: lettere alla stampa per denunciare il malessere e persone che decidono di non sostenere l’orale all’esame di stato.

Quali altri modi avrebbero ragazze e ragazzi per farsi ascoltare da una scuola che nella realtà sembra sorda ai campanelli d’allarme e dimostra la sua debolezza insistendo nella difesa spasmodica di una realtà che mette a disagio spesso anche chi primeggia? Servirebbero i movimenti studenteschi degli anni sessanta/settanta, ma la società è cambiata a tal punto che ciò che ci attanaglia più spesso è il senso di solitudine.

Resiste ancora, in Italia, un’immagine di scuola separata dal contesto socio-culturale di cui è servizio formativo; una scuola che utilizza la moneta fuori corso dei rituali didattici: lezione frontale, libro di testo, interrogazione, quali presidi di serietà e rigore. È una scuola che non tiene conto del fatto che le conoscenze, sono relative e provvisorie, messe costantemente in crisi dai rapidissimi cambiamenti in ogni campo del sapere, e che ragazze e ragazzi sono bombardati da miliardi di informazioni da agenzie di conoscenza alternative, a cui la scuola deve saper dare ordine e senso.

I tassi di abbandono rimangono in crescita, mentre a non crescere mai è il numero di laureate/i. La scuola italiana sembra ancora premiare soprattutto chi proviene da un contesto familiare e sociale non deprivato, rafforzando in più di un caso le disuguaglianze.

Si dice che l’apprendimento significativo sia sinonimo di scuola facile, di promozione assicurata, di superficialità. Invece l’apprendimento significativo è quello che abbandona l’idea di riempire le teste di nozioni per fornire a ragazzi/e la capacità di imparare a conoscere in modo critico, consapevole, autonomo, collaborativo, perché la conoscenza non è univoca e dogmatica, ma cresce, si modifica, evolve, cambia, e i suoi protagonisti cambiano con lei.

La scuola deve essere il luogo significativo di incontro con persone, esperienze, valori, diversità e saperi; il luogo dove si può promuovere l’assunzione di responsabilità, la consapevolezza del proprio essere/agire in rapporto a sé e agli altri; la capacità di conoscere il proprio ambiente e pensarlo in relazione al futuro; il luogo dove si valorizzano i contributi e si riconoscono gli errori, dove si può dare importanza a quello che si sta facendo, dove le regole definite sulla base della condivisione sono volte all’arricchimento dell’esperienza comune più che alla limitazione; dove non ci si limita a verificare gli apprendimenti misurando standard e performance, attraverso schede e prove finali, ma lo si fa, con opportuni strumenti ed attenzioni, nella quotidianità dell’esperienza, valutando in modo personalizzato il progresso di ognuno e verificando, su questa base, l’efficacia dell’intervento educativo rispetto agli obiettivi posti.

Accogliamo allora l’invito dei giovani a puntare su una formazione degli insegnanti che consenta loro di riprogettare il modo di fare scuola ed affrontare anche le sfide meno prevedibili. Ma abbandoniamo la retorica dei docenti demotivati, perché spesso la loro frustrazione è la frustrazione di chi fa scuola in contesti difficili, senza strutture, materiali e attrezzature adeguate, in classi molto numerose e dentro edifici fatiscenti. È la frustrazione di chi sa che non si riesce a dare a tutti gli studenti le stesse possibilità e opportunità di successo formativo, quando diverse sono le situazioni di partenza.

Consentiamo agli insegnanti di mettere in evidenza la propria professionalità, la capacità di trovare soluzioni efficaci anche quando cambiano gli scenari; non disperdiamo l’enorme quantità e qualità di energia messa in campo tra insegnanti, genitori e studenti. Non esistono soluzioni da bacchetta magica, ma è necessario uno straordinario impegno di tutti i livelli istituzionali del paese, un forte investimento culturale ed economico, per contrastare questo fenomeno e far tornare la scuola ad essere il centro del percorso di emancipazione, di promozione sociale e di crescita culturale e personale delle giovani generazioni.

La scuola non deve mai più essere considerata un costo sociale da ridurre, comprimere, tagliare. Che torni ad essere al centro del nostro dibattito, dei nostri investimenti e della nostra idea di futuro.

*

Renata Attolini, già insegnante e formatrice – Trento