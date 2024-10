RENATA ATTOLINI * TRENTO / BY-PASS FERROVIA: «NO ALL’OPERA DI INTERESSE SOVRANAZIONALE, IMPATTA BRUTALMENTE SUL BENESSERE DELLA COLLETTIVITÀ»

00.32 - martedì 15 ottobre 2024

Gentile direttor,

Michela Bonafini, portavoce del Comitato via Brennero, in una interessante lettera pubblicata su l’Adige del 14 ottobre, invita la cittadinanza di Trento alla massima mobilitazione per fare in modo che si possa giungere ad una soluzione condivisa sul bypass ferroviario della città, che compensi le esigenze di chi ritiene l’opera essenziale per la città e chi invece la ritiene pericolosa per la salute dell’ambiente e di chi lo abita.

Sono d’accordo con lei che questa sia la strada per evitare che un’opera di interesse sovranazionale impatti brutalmente sul benessere di una collettività locale.

Il 23 gennaio del 2023, in qualità di Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana, scrissi una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von del Leyen per esporre quanto già consegnato, in un corposo dossier, ad Andrea Pillon, coordinatore del dibattito pubblico preliminare (mille partecipanti e 53 documenti consegnati).

Alla presidente facevo presente in particolare che:

-) L‘accesso nord del tunnel a doppia canna era previsto a poche centinaia di metri dal castello e dal centro storico della città, zona densamente popolata,

-) La nuova ferrovia avrebbe attraversato un’area altamente inquinata, il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Trento nord, senza che lo studio di RFI precisasse come agire e senza tener conto che la normativa italiana in materia prevedeva una bonifica completa prima dell’utilizzo dell’area,

-) RFI non prevedeva studi approfonditi di modellazione geologica sulle ripercussioni che lo scavo avrebbe potuto avere sulla deformazione gravitativa profonda di versante (DGPV) del monte Marzola, meglio nota come paleofrana,

La Presidente mi rispose a breve giro di posta, per voce della sua segretaria Magdalena Morgese Borys, con quanto segue:

“Vorrei sottolineare che è obbligo di ciascuno Stato membro garantire che tutte le misure finanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza siano attuate in conformità con tutto il diritto nazionale e dell’UE … in particolare tutte le norme nazionali e dell’UE applicabili nel settore delle valutazioni dell’impatto ambientale e dell’inquinamento. Inoltre … gli investimenti ferroviari finanziati dal Recovery and Resilience Facility nella Verona/Brennero non possono recare pregiudizio significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e in conformità con la Guida Tecnica DNSH (2021/C58/01).”

La non rispondenza a queste norme potrebbe essere stata la causa per cui il progetto è stato stralciato dal Pnrr, stralcio che ci ha comunque liberato da vincoli di tempo.

Torno ancora una volta a chiedere ai nostri amministratori di non lasciar realizzare un’opera che, malgrado tutti gli interventi critici e documentati nel dibattito, malgrado la manifesta contrarietà di reti ed associazioni, malgrado interrogazioni in Comune Trento – Provincia Trento – Parlamento – Senato – Parlamento Europeo, malgrado una serie di prescrizioni del Comune completamente disattese, malgrado i sequestri da parte della Magistratura, ha continuato imperterrita la sua strada rimanendo praticamente uguale a se stessa da quando era solo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica fino a quando è diventata Progetto esecutivo.

Mobilitiamoci allora, quanti più possibile e tutte/i insieme, per chiedere di fermare i lavori e prendersi il tempo necessario ad approfondire i problemi e trovare possibili soluzioni ragionevoli, praticabili, sostenibili.

Renata Attolini

Trento