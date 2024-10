PROFESSOR GIOVANNI CESCHI * SCUOLA TRENTINA: “ L’AUTONOMIA? COME PIÙ FA COMODO”

10.45 - sabato 12 ottobre 2024

Gentile direttore,

quanto pubblicato oggi sul quotidiano "l'Adige"



Alcuni fatti di cronaca nelle ultime settimane stanno evidenziandosempre più l’attitudine del governo scolastico trentino a trattare la competenza concorrente di cui la nostra provincia gode in materia d’istruzione come un giardino privato da cui cogliere fior da fiore quel che più fa comodo, anziché esercitare l’autonomia per il migliore perseguimento degli obiettivi educativi e formativi. Esempi emblematici: il liceo del Made in Italy “en bòn trentìn”, la sprezzatura nei confronti del decreto Valditara sul voto in condotta, la cieca difesa delle carenze formative.

Pessimo il messaggio fornito con il lancio autoctono del liceo più autoctono che ci sia. Nonostante il vuoto d’iscritti nel primo giro nazionale, nonostante la bocciatura del Consiglio del sistema educativo, si va avanti d’imperio. Bene che la politica abbia il coraggio delle proprie idee, purché se ne assuma anche pienaresponsabilità a posteriori. Gerosa ha ragione quando lamenta di non essere stata compresa: nessuno ha capito dove vada a parare un liceo-anti-liceo che offre ai diplomati l’immediato approdo nelmondo del lavoro. Un ossimoro scolastico, con il solo scopo di mostrare che il Trentino è più mimetico del MIM nel mangiare la foglia della nuova scuola tutta impresa, laboratori, lustrini, spendibilità immediata. Lo spot è stato girato in anticipo, senza nemmeno avvisare i protagonisti, se è vero che più d’un istituto dei cinque coinvolti nel nuovo anti-liceo ha scoperto di far parte del progetto dalla locandina di TrentinOrienta; e la pubblicità è stata affidata a mercanti in fiera appositamente indottrinati.

Poche parole merita il mancato recepimento del decreto Valditarasul voto in condotta che in caso d’insufficienza sancirà, nel resto d’Italia, la bocciatura. Considerando che il “5” in condotta non è stato assegnato nemmeno a quegli studenti di Rovigo che tempo fa hanno preso di mira la loro professoressa con pallini di gomma, è chiaro che qui siamo di fronte al gioco dei due poliziotti: il ministero fa la voce grossa vendendo come serietà effettiva una pura astrazione; l’assessore coglie al volo l’occasione per uno spot sulla condotta, che da noi si chiama “capacità relazionale”, e sul Trentino che accompagna e non punisce chi sbaglia.

Gli effetti di quest’attitudine “educante e non sanzionante” li stiamo vedendo con il dilagare in Trentino di una promozione senza se e senza ma, per colpa del fallimentare sistema delle carenze formative. È cronaca recente la sentenza del TAR che ha annullato una bocciatura decisa dai docenti per insufficienze ripetute in due materie per due anni successivi, senza che lecarenze dell’anno precedente fossero sanate. Leggendo bene la sentenza ci si accorge che gli avvocati della studentessa hanno puntato sull’impossibilità di applicare in sede di scrutinio un automatismo (2 + 2 = 4), anche se il regolamento d’istituto prevede un «criterio maggiormente restrittivo… quando l’insufficienza reiteri una carenza formativa non sanata dell’anno precedente nella medesima disciplina». Non bastano due materie insufficienti aggravate dal mancato superamento delle carenze per ritenere non recuperabili le lacune? Pare di no: la bocciatura va comunque motivata. Ma la motivazione non è intrinseca nel fatto che un mancato recupero alla seconda potenza attesta che in quelle due materie lo studente, andando avanti con gli studi, sarà costretto a gettare la spugna? La stessa sentenza, con excusatio non petita, richiama peraltro un assodato principio alla base del sistema scolastico, sancito da sentenze di altri TAR regionali e del Consiglio di Stato: «l’interesse degli allievi […] deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi».

E allora? Allora pare che i giudici non considerino che il Trentino è rimasto l’unica provincia italiana dove i docenti semplicemente non possono valutare prima dell’inizio della scuola se l’allievocon carenza sia pronto ad affrontare il nuovo anno scolastico. Se difendiamo l’anomalia per (discutibilissime) ragioni pedagogiche, dovremo però ammettere che due carenze non sanate l’anno prima, cui si aggiungano nuove insufficienze nell’anno da valutare, siano di per sé motivo per non promuovere alla classe successiva, verso un sicuro fallimento futuro. Anche qui il Trentino ha deciso di cogliere fior da fiore quel che fa più comodo, e se ne vanta pure: ci si può diplomare anche non “avvalendosi” di due materie per tutto il liceo.

Su quest’ultimo aspetto, il più diseducativo di tutti, la titolare della responsabilità politica sulla scuola trentina non ha nulla da dire? Non è preoccupata per il messaggio che sta passando? Ah no, a ben pensarci si è già espressa: siamo autonomi e il sistema delle carenze lo manteniamo, perché ci differenzia in meglio (!). E il teorema è dimostrato. Benvenuti, signori, nella scuola “en bòntrentìn”. Dove si può sempre trovare quel che fa più comodo.

*

Giovanni Ceschi

Insegna Italiano, Latino, Greco al Liceo “Prati” di Trento