PROFESSOR CESCHI (LICEO PRATI – TRENTO) * ESAMI: « IL MINISTERO CI È RICASCATO, CONTINUA A STRIZZARE L’OCCHIO AI MATURANDI »

07.20 - giovedì 22 giugno 2023

Gentile direttore Franceschi,

il Ministero ci è ricascato: anziché fare il ministero, continua a strizzare l’occhio ai maturandi. Quest’anno, in apparente coerenza con la dicitura “merito” che campeggia a fianco della nuova denominazione, propone un “metatema”, cioè un tema d’italiano che parla del tema d’italiano, chiedendo ai candidati di esprimersi sull’ipotesi – caldeggiata dal ministro Bianchi alla fine della pandemia da covid-19 – di mantenere un esame di maturità senza gli scritti, sulla falsariga del 2020 (anno dell’emergenza). Perché una simile proposta lascia a dir poco perplessi?

Perché è inopportuno che un’istituzione – in questo caso la Scuola – chieda ai destinatari del suo operato istituzionale, per di più in un contesto altamente formale come una prova di Stato, di valutare le sue scelte. Che ci si attende che scrivano, i maturandi? Che avrebbero preferito che l’esame di maturità si svolgesse senza quello scritto nel quale esprimono tale opinione e sul quale saranno poi essi valutati? Un viluppo di malintesi e ambiguità che non ha precedenti nella storia della Scuola.

Interessante notare che Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione nel 2021, cui la lettera proposta era indirizzata, si dica offeso della scelta (cioè in sostanza contesti quel ministero di cui era titolare). Interessante, perché dà la cifra dello stato confusionale in cui versa l’Istruzione ai suoi vertici, smarrendo ogni credibilità: è semplicemente ovvio che l’idea di mantenere una maturità costituita da un solo orale, istituzionalizzando una scelta emergenziale, fosse priva di logica.

Non è quindi l’ex ministro Bianchi in diritto di sentirsi offeso, ma semmai lo studente chiamato – con tutti i possibili spunti che un tema di attualità potrebbe offrire – a ribadire l’ovvio o a difendere l’indifendibile. Altro che tracce sul merito!

*

Giovanni Ceschi

Docente Liceo “Prati” Trento

Presidente Consiglio Sistema educativo Pat