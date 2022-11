PRO VITA E FAMIGLIA * SCUOLA: COGHE « CARRIERA ALIAS”, CHIEDIAMO AL MINISTRO VALDITARA DI INTERVENIRE PER DIFENDERE LA LIBERTÀ EDUCATIVA DEI GENITORI »

21.21 - mercoledì 09 novembre 2022

Scuola. Pro Vita Famiglia: Bene Valditara, gender nuova ideologia totalitaria. «Bene il messaggio che il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato alle scuole in occasione della Giornata della Libertà, che celebra la caduta del Muro di Berlino, in cui ricorda la sistematica soppressione delle libertà individuali da parte dei regimi totalitari del XX Secolo. Oggi esiste una nuova ideologia totalitaria che attacca la libertà educativa delle famiglie italiane proprio dentro le scuole, ed è l’ideologia gender promossa dal movimento LGBTQ.

Ogni giorno nelle scuole italiane di ogni ordine e grado vengono promossi corsi, progetti e attività che propongono a bambini e ragazzi teorie assurde e antiscientifiche su una identità di genere fluida e indipendente dal sesso biologico maschile e femminile. Più di 100 scuole hanno già approvato la cosiddetta “carriera alias” per il riconoscimento di “minori transgender”, aprendo “bagni neutri” in cui si entra in base al genere percepito e non al sesso. Chiediamo al ministro Valditara di intervenire per difendere la libertà educativa dei genitori contro questa “colonizzazione ideologica”, emanando provvedimenti che impediscano l’ingresso nelle scuole di attivisti politici e l’approvazione di iniziative illegali e dannose come la stessa carriera alias», così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.