PRESIDENTE SGARBI * MART (ROVERETO) * « SONO D’ACCORDO CON LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE PAT ALEX MARINI, HO DATO DISPOSIZIONE DI APRIRE GRATUITAMENTE IL 5 E 11 DICEMBRE »

01.09 - martedì 22 novembre 2022

Sono d’accordo con il consigliere provinciale Alex Marini, della Provincia autonoma di Trento (sotto link lancio Opinione, ndr)). Rispecchia la mia concezione. E ho già dato indicazione di aprire gratuitamente il museo Mart di Rovereto il 5 dicembre (giorno di apertura della mostra di Giotto) e l’11 dicembre (per il ventennale della Fondazione del Museo).

Poi per le festività natalizie potremo sperimentare la gratuità per i trentini, per renderli amici del Museo, come fosse la loro casa.

Vittorio Sgarbi

Sottosegretario alla Cultura – Presidente Mart Rovereto (Tn)