PREGHENELLA E CALDERA (VITICOLTORI) * AGRICOLTURA TRENTINA: «BASTA CON LE TRASMISSIONI TV LOCALI CHE DIPINGONO UNA REALTÀ DA CARTOLINA»

11.43 - sabato 30 agosto 2025

Egregio Direttore Franceschi,

è motivo di indignazione vedere come i quotidiani trentini dedichino pagine intere alle rivolte contadine del 1525 e a nostalgiche rievocazioni rurali, mentre ignorano completamente i problemi concreti che gli agricoltori affrontano oggi.

Le nostre lettere, che raccontano la dura realtà della sopravvivenza quotidiana delle nostre aziende, vengono regolarmente messe da parte, come se la nostra voce fosse un fastidio da tacere.

Basta poi con quelle trasmissioni locali che dipingono un’agricoltura da cartolina: quattro capre, un orto e quattro piante di frutta per vendere 4 vasetti di marmellata, questo non fa che danneggiare l’immagine del settore, illudendo i giovani a intraprendere un’attività che rischia di renderli schiavi per tutta la vita. La realtà è ben diversa: la crisi morde, e non si risolve con immagini edulcorate.

Perché è facile celebrare i contadini di ieri, ma quando si tratta di ascoltare chi oggi lavora nei campi e nei vigneti cala un silenzio assordante.

L’ultimo esempio lampante riguarda il Lavoro Occasionale Agricolo (LOAgri): dopo l’intervista televisiva al presidente della CIA Trento, Paolo Calovi, in cui si denunciava la cronica carenza di manodopera, gli abbiamo indirizzato una lettera pubblica con domande precise, ma i giornali non hanno trovato nemmeno una riga per darci spazio.

Per questo siamo grati all’Agenzia di stampa “Opinione”, che non ci ha tappato la bocca.

Noi non chiediamo favori: chiediamo solo giustizia e ascolto.

Gentilissimo Presidente Calovi,

scriviamo a nome di circa duecento viticoltori raccolti in una chat che in questi giorni hanno ascoltato e condiviso la tua intervista su TV33.

Hai detto due verità semplici:

– ci spacchiamo la schiena per portare i prodotti a maturazione, poi alla raccolta è sempre un problema trovare manodopera;

– molti agricoltori rimpiangono i vecchi voucher. Sottoscriviamo.

A questo aggiungiamo un punto che brucia: la mancata possibilità di beneficiare, nei fatti, del Lavoro Occasionale Agricolo, LOAgri.

Le tue parole fotografano il problema, ma tu sei il presidente di un’associazione di categoria. Non basta prenderne atto, serve usare il peso politico e sindacale che la tua carica ti affida, tanto più che il tuo omologo di Coldiretti parla di file di studenti e pensionati pronti a lavorare. Se quella offerta c’è davvero, è ancora più incomprensibile non avere istruzioni operative chiare e un’applicazione uniforme dello strumento.

Per questo ti chiediamo tre impegni concreti e datati:

– Pubblicare entro pochi giorni una nota CIA che chiarisca lo stato del LOAgri in Trentino Alto Adige, categorie ammesse, limiti, adempimenti, uffici competenti, sportelli di riferimento.

– Depositare una richiesta formale alla Provincia e all’Ispettorato del lavoro per garantire applicazione omogenea del LOAgri durante la vendemmia, con istruzioni operative univoche per aziende e consulenti.

– Aprire uno sportello CIA vendemmia con assistenza rapida su assunzioni brevi, turni, alloggi e trasporti, così da non lasciare gli agricoltori soli nei giorni caldi.

Se questi passi non bastassero, allora dillo chiaramente: chi sta bloccando lo strumento, su quale tavolo, con quale motivazione. Senza nomi e responsabilità la manodopera non si trova, i frutti restano in pianta, la rabbia sale.

Presidente, o il LOAgri si applica davvero, oppure è onesto chiamare gli agricoltori in piazza. Chiediamo regole spiegate e applicate, non promesse e rimpalli. Se esistono norme, usiamole. Se non bastano, pretendiamo di migliorarle.

E se qualcuno le frena, ditelo con nome e cognome. Il prezzo dell’immobilismo lo paghiamo noi, in vendemmia e nei bilanci.

Restiamo in attesa di una tua risposta operativa, pronti a collaborare, e pronti a sostenerla pubblicamente se sceglierai la strada dei fatti.

*

Giuliano Preghenella e Lucio Caldera, viticoltori

Trentino