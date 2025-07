POZZER (EUROPA VERDE -CONSIGLIERE COMUNALE / ROVERETO * DOLOMITI AMBIENTE: «INCONTRO CON LA NUOVA A.D. ANDREATTA, ASSICURATO IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO»

08.09 - venerdì 18 luglio 2025

Gentile direttore Franceschi,

ecco un estratto della mia dichiarazione di mercoledì sera in apertura di Consiglio Comunale ad integrazione della domanda di attualità della sera prima che esprimeva preoccupazione per il cambio al vertice di Dolomiti Ambiente.

////

Voglio informare tutta l’aula che già ieri ho incontrato la nuova amministratrice delegata di Dolomiti Ambiente, dottoressa Alessia Andreatta, congiuntamente con la Presidente del Gruppo Dolomiti Energia, dottoressa Silvia Arlanch, alle quali ho posto i dubbi espressi da più parti rispetto al cambio di vertice societario. Mi è stato risposto in maniera congiunta, assicurandomi il prosieguo di tutte le attività, sempre alla ricerca della migliore qualità.

In particolar modo ho avuto assicurazione che i progetti citati, ossia la raccolta serale e notturna in centro storico con l’obiettivo di migliorare il servizio per quanto riguarda la minore esposizione temporale dei sacchi, oltre che l’attenzione al personale, ora a lavorare in ore calde della giornata, e l’utilizzo del bidone da 120 l o mastello da 30 l per la raccolta del rifiuto residuo, a risolvere le problematicità date ora dal sacco, sono confermati.

Con il Presidente della commissione Ambiente, consigliere Asghar, abbiamo poi convenuto di invitare, appena dopo il prossimo Ferragosto, la nuova amministratrice delegata ad un incontro informativo in commissione “Ambiente”. La stessa dottoressa Andreatta ha ringraziato per l’invito, dichiarando la volontà di informare al più presto i territori riguardo il qualificato prosieguo del servizio di Dolomiti Ambiente.

*

Ruggero Pozzer

Consigliere comunale Rovereto (Europa Verde)