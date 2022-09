PIETRO PATTON (AD-P-A) * MINACCE A FUGATTI: « SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE, LA BAGARRE SCATENATA SULLA QUESTIONE ORSI NON APPARTIENE ALLA SOBRIA CULTURA DELLA MONTAGNA »

19.33 - mercoledì 07 settembre 2022

Le minacce rivolte al Presidente Fugatti vanno respinte da tutta la comunità. A lui vada anche la mia piena solidarietà. La bagarre scatenata – non da oggi – sulla questione degli orsi (sia da parte dei contrari che dei favorevoli: da tutte due le parti “senza se e senza ma”) non appartiene alla sobria e seria cultura della montagna, della quale il Trentino dovrebbe essere testimone.

La presenza in Trentino dei grandi carnivori va gestita con intelligenza, misura e responsabilità. Per fare questo occorre che la Provincia Autonoma abbia la piena titolarità nella gestione di questa materia. Gestiamo sanità, scuole, cultura, economia, ambiente, ricerca: non si vede una buona ragione per la quale non potremmo gestire appieno la compatibilità della presenza dei grandi carnivori alpini con la sicurezza delle persone e delle attività che si svolgono sulla nostra montagna.

Serve, anche in questo campo una buona dose di equilibrio, moderazione e ragionevolezza.

Pietro Patton

Candidato di Alleanza democratica per l’Autonomia nel collegio Senato – Trento