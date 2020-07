PAOLO PICCOLI – REPLICA A FRANCESCO AGNOLI * ALCIDE DE GASPERI: « È PATRIMONIO DI TUTTO IL TRENTINO E DEL PAESE E NON DI PICCOLE FAZIONCINE IN CERCA DI ACCREDITI ELETTORALI »

Caro Direttore, devo ringraziare Francesco Agnoli, perché nel suo intervento su De Gasperi cita una frase che ben spiega che cosa intendo quando dico che lo statista trentino non può essere rivendicato come suo mentore da chi, sia pure dicendosi di centro, è alleato con la destra.

“Se sinistra vuol dire apertura verso il progresso sociale, verso la giustizia per i lavoratori , allora non è vero che non vogliamo andare verso sinistra”. Esattamente ciò che penso e che spiega perchè sono in campo con Franco Ianeselli.

Senza nessuna intenzione di rivendicare, come altri fanno, l’eredità di De Gasperi, che è, come ho detto testualmente, patrimonio di tutto il Trentino e del Paese e non di piccole fazioncine in cerca di accrediti elettorali.

*

Paolo Piccoli

– – –

Nella foto d’archivio (tratta dalla pagina Facebook di Paolo Piccoli): a sx Flaminio Piccoli, al centro un giovane Paolo (attuale capolista di “Franco Ianeselli sindaco”)