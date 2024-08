PAOLO PICCOLI – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE TRENTO * ASSEMBLEA: «I LAVORI IN AULA SI SVOLGONO SEMPRE IN CONFORMITÀ, COME DA REGOLAMENTO»

17.39 - venerdì 2 agosto 2024

Egregio Direttore,

Le scrivo nella mia qualità di Presidente del Consiglio comunale di Trento, garante del rispetto del regolamento e dello svolgimento dei lavori. Sono apparse sui media ricostruzioni della adunanza del Consiglio di mercoledì 31 luglio che non consentono di avere una chiara idea di come si sono svolti i lavori.

Conclusa la parte delle deliberazioni, ai sensi del regolamento e dell’ordine del giorno predisposto dalla commissione dei capigruppo, ho posto in discussione una mozione sul “salario essenziale”.

Dopo la illustrazione del consigliere Lenzi, primo firmatario, e la replica del Sindaco, che manifestava il parere favorevole della giunta, il consigliere Urbani chiedeva la verifica del numero legale.

La verifica, effettuata per appello nominale, dava esito positivo, essendo presenti in aula o videocollegati 21 consiglieri.

A quel punto i consiglieri Urbani e Demattè decidevano di lasciare l’aula.

A quel punto, ho deciso, senza che vi fosse una espressa richiesta in tal senso (che a termini di regolamento non poteva essere reiterata) e senza procedere ad un nuovo appello, di rinviare la seduta per cinque minuti, come previsto dall’articolo 68 del Regolamento.

Trascorso il tempo, scandito dal cronometro, la verifica effettuata per appello nominale vedeva presenti in aula o in videoconferenza, in conformità con le modalità e le autorizzazioni necessarie, 23 consiglieri, consentendo dunque di proseguire nella trattazione dell’ordine del giorno con le dichiarazioni di voto e il voto finale.

Prego di pubblicare questa precisazione in quanto è mio dovere dare conto ai cittadini di Trento che i lavori del Consiglio si svolgono sempre in conformità con quanto prescrive lo statuto del Comune ed il regolamento del Consiglio stesso.

*

Paolo Piccoli

Presidente del Consiglio comunale di Trento