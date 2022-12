16.40 - martedì 13 dicembre 2022

Lucia Maestri ha contribuito in modo determinante all’Alleanza democratica per l’Autonomia e alla vittoria nel collegio di Trento con l’elezione di Pietro Patton. A lei un ringraziamento personale e politico, con l’augurio che il Pd trentino sappia ora unitariamente lavorare per realizzare gli obiettivi comuni alla coalizione in vista delle elezioni del 2023.

*

Paolo Piccoli

Trento