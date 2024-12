PAOLO PICCOLI * CONGRESSO CAMPOBASE: «UN SUCCESSO CON 150 ISCRITTI, ENERGIA NUOVA UNITA AD ESPERIENZA E COMPETENZA»

11.38 - domenica 8 dicembre 2024

Gentile direttore.

avere deciso di anticipare il secondo congresso di Campobase è stato un successo. La partecipazione di 150 iscritti, la straordinaria accoglienza della candidatura a Segretaria del Partito di Chiara Maule, gli interventi nel dibattito, l’ingresso di tanti giovani e donne nel Comitato provinciale, ha fatto toccare con mano che il Partito è in piena crescita e che può costituire il riferimento di quanti vogliono serietà, concretezza, una politica popolare e non populista, impegno personale per il bene comune.

Concetti ben espressi nella relazione di Chiara Maule e che verranno tradotti in un codice etico e nelle candidature per le prossime elezioni comunali. Insomma, procede il disegno dei fondatori di creare, come ci insegnò Alcide De Gasperi, un ponte tra le generazioni per garantire al nostro Trentino energia nuova unita all’esperienza e alla competenza.

*

Paolo Piccoli

Trento