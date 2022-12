PAOLO BUTTIGLIERI * FEMMINICIDI: « COREA DEL NORD? IRAN? CINA? RUSSIA? UCRAINA? NO SIAMO IN ITALIA, CINQUANTOTTO LE DONNE UCCISE QUEST’ANNO »

15.09 - giovedì 22 dicembre 2022

Corea del nord? Iran? Cina? Russia? Ucraina? No, siamo in Italia un paese democratico ma stranamente autoritario dove uomini e donne si reprimono, trattengono il respiro per poi esplodere rendendo la vita impossibile all’altro, dove molte donne quando dicono no ad un uomo quell’uomo le toglie la vita e queste donne quest’anno quasi al termine sono cinquantotto:

NADIA DEBORA BERGAMINI

MOGLIE DI E.N.

SIMONA MICHELANGELI

ROSA ALFIERI

DANIELA CADEDDU

ANNA BORSA

Vincenza Ribecco

ANASTASIIA BONDARENKO

NAIMA ZAHIR

CAROL MALTESI

TIZIANA GATTI

GIADA

VIVIANA MICHELUZZI

LILIANA CATERINA MANCUSA

ROMINA VENTO

ANGELA AVITABILE

SONIA SOLINAS

ROMINA DE CESARE

STEFANIA PIVETTA

GIULIA PIVETTA

NOELIA RODRIGUEZ CHURA

NEVILA PJETRI

CAMILLA BERTOLOTTI

JENNY GABRIELA SERRANO

LIJDIA MILJKOVIC

LORENA PUPPO

GABRIELA TRANDAFIR

RENATA ALEXANDRA TRANDAFIR

ELENA DEL POZZO

ELISABETTA MOLARO

DONATELLA MICCOLI

CRISTINA PERONI

DOMENICA CALIGIURI

NADIA ZANATTA

CATENA DEBORA PAGANO

VALENTINA DI MAURO

MARZIA BETTINO

SILVANA ARENA

ALESSANDRA MATTEUZZI

GIUSEPPINA FUMAROLA

LILIA PATRANJEL

ILARIA SOLLAZZO

NAOMI CABRAL

ILARIA MAIORANO

ALEXANDRA ELENA MOCANU

SLOBODANKA METUSEV

ANASTASIIA ALASHRI

PAOLA LAROCCA

MARTHA CASTANO TORRES

YANG YUN XIA

LI YAN RONG

ALICE NERI

VERA MYRTAJ

WAFAA CHRAKOUA

CINZIA LUISON

GIOVANNA BONSIGNORE

GIOVANNA FRINO

*

Paolo Mario Buttiglieri

sociologo e giornalista