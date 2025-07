PACCHER (CONSIGLIO PAT – LEGA) * GRANDI CARNIVORI: «IL TRENTINO RICHIEDE INTERVENTI URGENTI SUL LUPO, PER TUTELARE TERRITORIO E COMUNITÀ»

18.08 - mercoledì 30 luglio 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “l’Adige“, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

*

Roberto Paccher

Consigliere Provinciale Lega Trentino

*

Sul lupo servono interventi immediati. Il Trentino si riappropri del proprio territorio.

Solo chi non vive nelle valli del Trentino, nella Valsugana in particolare, non si rende conto della drammaticità della situazione che stiamo affrontando. La presenza del lupo è diventata ormai una minaccia quotidiana, concreta, tangibile. Le segnalazioni di predazioni avvengono sempre più vicino alle abitazioni e riguardano asini, capre, bovini e altri animali d’allevamento.

Non si tratta più di casi isolati: siamo davanti a un problema strutturale, che sta mettendo in ginocchio un intero modello di agricoltura. Non è più il tempo dei rinvii. Occorre agire subito. Serve l’abbattimento, non del singolo esemplare, ma degli interi branchi nelle zone più critiche. Il Trentino deve parlare con una voce sola, netta, decisa. Non si tratta di vendetta, ma di equilibrio. E di libertà: la libertà dei nostri cittadini di vivere la montagna senza paura. Quello che rischiamo di perdere non è soltanto una fonte di reddito, ma un legame profondo con la terra e con la nostra storia. In Valsugana molti contadini allevano pochi capi – 10, 15, talvolta solo 7 o 8 – non per profitto, ma per passione, per cultura, per amore della montagna. Questa agricoltura “di affezione”, integrata e legata all’identità dei luoghi, è oggi sotto attacco.

La predazione sistematica da parte del lupo cancella interi allevamenti familiari in una notte e scoraggia la presenza dell’uomo in montagna. Oggi non parliamo più solo di danni economici. Parliamo di sicurezza. Gli avvistamenti e gli attacchi partono da zone abitate, con animali che non temono più la vicinanza con l’uomo. Se un predatore perde la naturale diffidenza verso l’essere umano, nessuno può più escludere scenari pericolosi. Non vogliamo aspettare che si arrivi a episodi irreparabili.

Per questo, quando la Giunta provinciale ha deciso di introdurre nella recente legge finanziaria di assestamento norme che consentano l’abbattimento dei lupi in casi specifici, lo ha fatto assumendosi una responsabilità: quella di tutelare la sicurezza dei cittadini, l’economia agricola di montagna, ma anche la libertà di vivere i nostri boschi, i prati, i pascoli. È giunto il momento di tornare a governare il territorio, senza lasciarlo ostaggio della paura. La giunta Fugatti e l’assessore Failoni sono in prima linea da anni per far tornare i Trentini a vivere in serenità la montagna. E lo fanno nonostante una contrarietà ideologica da parte di chi ignora la situazione drammatica in cui ci troviamo.

Chi si oppone a queste misure, chi continua a parlare dai salotti cittadini, chi ignora cosa significa vivere in una valle o avere animali in quota, spesso non sa di cosa parla, è fuori dalla realtà. Non si possono costringere le persone a rinunciare alle proprie abitudini, a anche solo a camminare nei boschi, per il timore di un incontro con un grande predatore. È tempo di riappropriarci del nostro territorio. E di farlo con determinazione utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. Ad iniziare dagli abbattimenti.