ORDINE GEOLOGI TRENTINO ALTO ADIGE * RISCHI IDROGEOLOGICI: PRESIDENTE DEMOZZI, « IL NOSTRO TERRITORIO NON FA ECCEZIONE, VI È INCESSANTE EROSIONE »

14.02 - mercoledì 30 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

dal punto di vista geologico, geomorfologico ed idrogeologico il nostro territorio Trentino non fa alcuna eccezione rispetto agli altri ambienti sparsi nel nostro Paese o resto del Mondo. Si tratta di una morfologia Alpina, quindi tipica delle catene montuose, che è soggetta ad una continua ed incessante erosione e quindi smantellamento. Fa bene la scheda di Uncem, con la quale concordo al 100%, parlare di “fragile come una montagna”.

È corretto perché anche il nostro territorio Trentino subisce le modiche e le alterazioni legate agli eventi meteo, idrogeologici (ghiacciai, nevai, torrenti, fiumi) e alle caratteristiche geologiche del terreno e della roccia.

Preso atto di questo (fenomeni erosivi e modellazione geomorfologica che l’uomo non può fermare) sono assolutamente importanti e corrette le 15 proposte di Uncem.

In Trentino, grazie alla gestione del territorio portata avanti a partire dal dopoguerra, la maggior parte delle azioni evidenziate da Uncem sono ben radicate e valutate all’interno della progettazione di strutture ed infrastrutture che deve sempre essere compatibile con l’evoluzione morfologica. Certo ci sono anche da noi margini di miglioramento come ad esempio l’abbandono della superficie agricola che con il tempo porta all’instabilità di alcuni versanti (muretti a secco oramai privi di manutenzione).

In Trentino si è intervenuti per la mitigazione degli eventi di dissesto del territorio sempre in modo razionale e pragmatico, anche con la pianificazione (Carta di Sintesi delle Pericolosità), oggi c’è la necessità di potenziare la manutenzione delle strutture di protezione ed il controllo del territorio.

Occorre prendere atto che le nostre montagne cambiano, evolvono in modo naturale e continuo, noi possiamo solo cercare di adattarci concentrandosi soprattutto su conoscenza dei fenomeni, quindi corretta pianificazione e realizzazione delle opere ed infine prevenzione e manutenzione del territorio.

*

Dottor Mirko Demozzi

Presidente Ordine dei Geologi Trentino Alto Adige