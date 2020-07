ON. VITTORIO SGARBI * PAOLO GHEZZI: « SPIEGHI PERCHé LA SUA “FUTURA” è NELLA LISTA DEI PARTITI INADEMPIENTI, INOTTEMPERANTI AGLI OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI »

“Imbarazzante è che un puro c…, di cui non si conoscono meriti e titoli, fallito nella professione e riciclato in politica, chiami”pasticcio” una puntuale conferenza stampa per dare al Trentino l’opportunità di una potente mostra, e a Siracusa quello che in quindici anni non aveva avuto, per la migliore esposizione del dipinto Caravaggio, secondo gli intenti condivisi dall’Istituto Centrale del Restauro e dagli assessorati alla Cultura della Regione Siciliana e del comune di Siracusa.

Parole in libertà, espressioni di frustrazione, inutilità di un uomo inutile. Spieghi piuttosto perché la sua “Futura” è nella lista dei partiti inadempienti, ovvero inottemperanti agli obblighi di presentazione dei rendiconti.

Pensi alla sua pensione invece che alle legittime missioni del presidente del consiglio regionale. Faccia politica, non pugnette”.

*

Vittorio Sgarbi