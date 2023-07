ON. URZÌ (FDI) * SERGIO DIVINA: « CI SONO ANCORA TUTTI I MARGINI PER UN’IMPRESA COMUNE, ANCHE CON L’EX SENATORE »

07.45 - domenica 30 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

il senatore Divina è un amico e i rapporti personali ma anche politici sono sempre stati improntati a massima lealtà, trasparenza e chiarezza di posizioni, anche quando ed è capitato ci siamo trovati su fronti diversi, che mai ha inciso sul rispetto personale e la mia personale stima del collega.

Che rinnovo anche ora. Il mio auspicio ovviamente è che tutto ciò che si muove nell’ambito del fronte alternativo alla sinistra possa essere ricondotto ad un’azione comune, in una medesima coalizione. È la scelta che ha fatto Fratelli d’Italia.

Non siamo tuttavia nella condizione di imporre scelte a chicchessia. Di certo non consideriamo avversari coloro che hanno una comune visione di valori e obiettivi di gestione del territorio perché i nostri avversari stanno a sinistra.

Sono certo che lo spirito positivo di ogni impresa politica alla fine si debba intrecciare con il sano realismo. Il nostro lo abbiamo messo in campo con la volontà di rappresentare il perno della coalizione del centrodestra per numeri e, lo diciamo con il massimo rispetto, anche valori.

Lo facciamo con la consapevolezza della nostra responsabilità che ci fa dire che dividere riduce le opportunità di vittoria.

Credo che ci sarebbero ancora tutti i margini per una impresa comune anche con il senatore Divina.

In ogni caso si sappia che Fratelli d’Italia saprà tenere alto il livello degli obiettivi, lo farà con coloro di cui è stata alleato in questa legislatura con l’aggiunta di una area autonomista con cui si può finalmente incrociare l’impegno sui diversi livelli, locale e nazionale, per l’interesse esclusivo del Trentino.

Il collegamento con il Governo nazionale e la sua leader garantito da FdI sarà la più grande assicurazione per il Trentino.

*

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Trentino Fdi