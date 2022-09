ON. BIANCOFIORE (CI) * ELEZIONI: « REPLICA A SEN. CONZATTI, L’AUTONOMIA NON È PROPRIETÀ PRIVATA DEI SUOI AMICI »

10.24 - lunedì 12 settembre 2022

La mia competitor elettorale, cioè la senatrice di Rovereto Donatella Conzatti (Italia Viva), oggi attacca ad alzo zero nientepopodimeno che Giorgia Meloni. La candidata alza il tiro per farsi notare. Io rammento quante volte Conzatti ha avuto dinamiche interpersonali difficili, come con Lorenzo Dellai e Beatrice Lorenzin.

Desidero ricordare a lei che l’autonomia non è proprietà privata dei suoi amici. I trentini devono sapere che nella famosa riforma costituzionale di Matteo Renzi, quella bocciata dal centro destra nazionale, cioè da Lega – Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Silvio Berlusconi, Udc Italia c’era anche il ri-accentramento delle concessioni idroelettriche in capo allo stato, sottraendole alle province autonome. Cioè il nostro oro bianco, oggi prezioso più di qualsiasi oggetto più caro al mondo visto il problema di mancanza di energia, sarebbe stato gestito da Roma destinandolo magari ad altre regioni.

Il centrodestra ha invece permesso che l’acqua dei trentini restasse ai trentini. A volte sarebbe meglio tacere e non attaccare quando si hanno grandi scheletri politici nell’ armadio. Io sono la memoria dei trentini e degli altoatesini, visto che in Parlamento sono arrivata anni e anni di gavetta e centinaia di migliaia di voti e preferenze dei trentini.

On. Michaela Biancofiore (Coraggio Italia)

