ON. AMBROSI (FDI) * FRANCO IANESELLI: «UN SINDACO “LUIGI XIV” TRENTO DAVVERO NON LO MERITA»

10.11 - martedì 1 ottobre 2024

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano “Il T”, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

On. Alessia Ambrosi (FdI)

C’è una tentazione maligna, e al contempo ridicola, nella campagna per le elezioni comunali per Trento che a breve entrerà nel viso, tra posizioni politiche ovviamente e legittimamente distanti, da un lato l’amministrazione di sinistra che ritiene di aver ben operato e dall’altro l’opposizione di centrodestra che pone in rilievo una serie di gravi insuccessi, di limiti, di promesse mai mantenute sul tema, sempre assai controverso e delicato, della sicurezza.

Che le posizioni siano diverse – a ben guardare – non è per nulla stupefacente, rientrando nella perfetta natura della dialettica che da sempre contraddistingue i rapporti tra maggioranza e opposizione.

C’è però da parte del sindaco Ianeselli, dei suoi sostenitori e dei suoi indaffaratissimi cantori del mainstream cittadino appunto una tentazione maligna e al contempo ridicola, non so se frutto solo di presunzione o di spregiudicata tattica pre-elettorale. Ossia il tentare di sostenere che le critiche alla sua cattiva gestione della città equivalgano a “parlar male di Trento”.

È questo il tenore social del primo cittadino, quando, con malagrazia, rispondendo a un commento critico scrive: “Quindi lei, commentatore seriale nonché militante di Fratelli d’Italia, sa già da adesso che prossimamente la Rai parlerà male della nostra città”?. Analoga e ancor più grave – peraltro – è l’osservazione, questa volta sulla stampa, svolta da Silvia Zanetti, consigliera comunale delega alla Sicurezza e di prossimità, che addirittura arriva a sostenere che, addirittura, chi apprezza i servizi tv sui problemi di sicurezza in città, “odia Trento”.

Anzitutto, una premessa: i social sono frequentati da persone di ogni idea e di ogni ceto, di ogni opinione politica e schieramento. Trovo intanto anzitutto ineducato e per nulla in un corretto stile istituzionale che un sindaco apostrofi un commentatore solo perché egli milita in Fratelli d’Italia. Non lo dico perché orgogliosamente unica deputata trentina del nostro schieramento, lo dico in virtù di un atteggiamento che normalmente un sindaco dovrebbe tenere verso le sue amministrate e i suoi amministrati a prescindere dal colore politico: essere, o anche militare in Fratelli d’Italia non mi pare prerogativa in base alla quale ci si debba ritrovare a poter esercitare un diritto di critica minore, quasi moralmente menomato rispetto alla presunta grandezza di chi professa invece idee di sinistra.

Già da solo tale atteggiamento risulta abnorme e irricevibile.

Ma adesso passiamo alla tentazione al contempo maligna e ridicola, ossia il considerare una critica, magari anche severa, aspra, come “un attacco a Trento” e nientemeno, per citare nuovamente le spericolate e goffe parole della delegata, opera di chi “odia” la città.

No, caro sindaco, non funziona così. Per quanto io possa comprendere la vicinanza della sinistra odierna alle élites e l’allergia ai problemi delle periferie, non possiamo avere in democrazia un atteggiamento da Luigi XIV per cui L’État, c’est moi. Lo dico e lo consiglio davvero in spirito costruttivo a lei e ai suoi ispiratori. Lo dico per farla tornare, se possibile, e il prima possibile nell’interesse di tutti, coi piedi per terra: perché Trento non è Ianeselli, e Ianeselli non è Trento. Ianeselli è, assai più modestamente, un sindaco eletto in democrazia e in democrazia ogni politico, ancor più un sindaco eletto direttamente dalla cittadinanza, dovrebbe potere e sapere accettare le critiche non sovrapponendo sé stesso alla città e la città a sé stesso, ed è tenuto a rispondere del suo operato a tutti, non solo ai suoi amici o ai suoi sostenitori.

Se le aiuole sono pochissimo curate parliamo forse male di Trento? No, proponiamo di curarle meglio proprio perché noi Trento la amiamo, e parlo per per me e per tutta la nostra comunità di elettrici e di elettroni e dei nostri validissimi rappresentanti in seno al Consiglio comunale e alle Circoscrizioni.

Ancor più sulla sicurezza e sul decoro, se sosteniamo che le cose purtroppo non funzionano a dovere e che il sindaco e la sua inadeguata delegata, per quel che possono, dovrebbero fare assai meglio, parliamo forse male di Trento? Non credo assolutamente, nemmeno in questo caso: noi anzi parliamo e interveniamo perché vorremmo che Trento fosse amministrata meglio, così come le trentine e i trentini, di ogni colore politico, meritano. Vorremmo fosse gestita come il fa il centrodestra nel governo della Provincia autonoma nel suo complesso.

Nessuno, dunque, demonizza Ianeselli. Chiediamo solo al sindaco, che sfideremo con convinzione alle urne, almeno un piccolo tentativo di pratica dell’umiltà, della sobrietà nell’azione politica e amministrativa, di mettere da parte l’arroganza e l’assolutistica considerazione di sé, e di imparera dai (tanti) errori commessi.

Un sindaco Luigi XIV Trento davvero non lo merita. Per storia, tradizione e cultura. Per attaccamento al significato autentico della parola “democrazia”.

Perché democrazia presuppone capacità di accettare (e magari accogliere per migliorarsi) il parere di chi pone osservazioni, formula critiche e si impegna ogni giorno perché le cose vadano meglio.

Lo mandi a memoria e lo ricordi a sé stesso ogni mattina, sindaco: Trento n’est pas Ianeselli. E Ianeselli n’est pas Trento.