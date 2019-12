OIA SERVICES LTD * NOTA AVV SISTO: « LA SOCIETà OIA SERVICES LTD SI DICHIARA ESTRANEA AI FATTI CONTESTATI A SOGGETTI CHE NON HANNO ALCUN TIPO DI PARTECIPAZIONE NELL’ASSET DELLA PROPRIETà »

La OIA Services LTD e i suoi legali, chiedono la pubblicazione della seguente nota legale in merito ai fatti di cronaca descritti nell’articolo di questa mattina “https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/guardia-di-finanza-reggio-calabria-scommesse-sportive-sequestrato-lintero-patrimonio-di-un-imprenditore-attivo-nel-settore-del-gambling-400-mln-il-valore/”:

NOTA LEGALE:

In relazione al provvedimento del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Reggio Calabria, emesso nell’ambito dell’operazione c.d. “Galassia”, la Società OIA Services LTD si dichiara del tutto estranea ai fatti contestati a soggetti che non hanno alcun tipo di partecipazione nell’asset della proprietà.

Ad oggi, infatti, la Società OIA Services LTD, così come potuto accertare dalla stessa Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha sempre svolto l’attività di raccolta del settore “giochi e scommesse” nel pieno rispetto della normativa del settore. Pertanto, alcuna attività illecita può essere contestata ad OIA Services LTD che continua ad essere una società sana e di primo livello nell’ambito dei concessionari di giochi.

Il provvedimento del Tribunale delle Misure di Prevenzione, quindi, non riguarda l’attività posta in essere da OIA Services LTD che continuerà, come ha sempre fatto, ad operare nel pieno rispetto delle regole in costanza di uno spirito pienamente collaborativo con la Procura di Reggio Calabria.

Avv. Alessandro Sisto

