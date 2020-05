MICHAEL IUNI * FESTA FINE ANNO SCOLASTICO: « IL SINDACO DI SAN LAZZARO DI SAVENA ORGANIZZERà NEI PARCHI DEGLI HULA-HOOP COLORATI, REPLICHIAMO IN TRENTINO L’INIZIATIVA?  »

Caro direttore, questo mio intervento richiede purtroppo una pubblicazione urgente che spero abbia desiderio di accogliere. E’ urgente perché si tratta dei nostri figli e di tutti quei ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori che a brevissimo termineranno l’anno scolastico in questa insolita e tristissima nuova modalità e forse possiamo ancora fare qualcosa prima che sia troppo tardi.

Isabella Conti, sindaco di S. Lazzaro di Savena e vincitrice del titolo “Sindaco più amato d’Italia” – rivolgendo la sua attenzione verso i più piccoli – ha deciso di impegnarsi al fine di organizzare una festa per l’ultimo giorno di scuola. La location scelta è uno dei parchi più belli della città dove degli hula-hoop colorati e ben distanziati tra loro garantiranno il distanziamento tra i bambini e daranno la possibilità a tutti di festeggiare e salutare i propri compagni prima delle vacanze estive.

A mio parere questa è un’opportunità che i Comuni trentini non dovrebbero lasciarsi sfuggire ed è quindi con questo intervento che chiedo agli organi competenti di attivarsi per fornire ai nostri bambini di non perdere questo importantissimo rito, il quale permetterebbe altresì di dare una parvenza di normalità al nostro futuro che avanza.

Michael Iuni