MAURIZIO FRESCHI * SCUOLE INFANZIA: « L’ASSESSORATO PAT ANCORA UNA VOLTA GIOCA CON I NUMERI »

07.07 - mercoledì 8 febbraio 2023

Gentile Direttore Franceschi,

le allego alcune mie riflessioni sulle scuole dell’infanzia.

///

Infanzia, ancora una volta si gioca con i numeri. Premesso che, trattandosi di un servizio offerto gratuitamente, la percentuale degli iscritti dovrebbe essere prossima al 100%, ancora una volta l’assessorato ci fornisce dati generici ed approssimativi che non forniscono una corretta lettura della presunta frequenza nel mese di luglio.

Su una base di 13.400 utenti nell’anno 2021/2022 (settembre-giugno) gli ISCRITTI al mese di luglio 2022 risultano essere 7.905 ( 59%) ma i frequentanti (anche un singolo giorno nel mese) sarebbero solo 5.928 (44% del totale). Manca semplicemente un dato importante: quanti bambini sono stati effettivamente presenti nelle singole settimane? Purtroppo da quanto dichiarato a più voci dalle insegnanti di molte scuole risulterebbero un numero esiguo ben al di sotto di quel già scarno 44% . Sarebbe molto più utile ricalcolare gli effettivi costi (provinciali, delle singole scuole e delle amministrazioni locali) in base all’effettiva utenza e valutare se non si possa offrire un’adeguata alternativa che non generi spreco di risorse pubbliche. L’esigenza delle famiglie è legittima e chiara ma la capacità di affrontare il problema da parte dell’assessorato molto meno.

*

Maurizio Freschi – Trento