MASÈ (CONSIGLIO PAT – LA CIVICA) * ISTRUZIONE TRENTINA: «SMARTPHONE A SCUOLA, UN DIVIETO PER ACCENDERE LA RELAZIONE»

10.02 - giovedì 4 settembre 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano l’Adige, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Vanessa Masè

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo “La Civica)

///

Smartphone a scuola: un divieto per accendere la relazione.

In Trentino il dibattito sull’uso degli smartphone a scuola ha avuto una svolta concreta con la mia proposta di legge che ne vieta l’utilizzo durante l’orario scolastico. Una proposta netta, volutamente divisiva: non perché il divieto, da solo, possa risolvere il problema, ma perché era necessario accendere una riflessione più ampia, più profonda e, soprattutto, condivisa.

Il rapporto dei nostri figli con lo smartphone non si esaurisce tra i banchi di scuola: attraversa ogni momento della loro vita, dal tempo libero alle relazioni familiari, fino agli spazi di aggregazione. E non riguarda soltanto adolescenti e preadolescenti. Sempre più spesso vediamo bambini di pochi anni affidati a uno schermo — al ristorante, in sala d’attesa, persino a casa — per tenerli tranquilli. È un gesto comprensibile, frutto della fatica quotidiana, ma che apre domande cruciali: a quale prezzo si ottiene quel silenzio? Cosa imparano davvero da noi?

Oggi sappiamo che un’esposizione precoce e prolungata agli schermi incide negativamente sullo sviluppo cognitivo, linguistico e relazionale. I bambini, più ancora dei ragazzi, hanno bisogno di corpi, sguardi, voce, tempo condiviso. Serve un cambio di rotta.

La scuola può e deve essere il primo luogo di questa svolta. L’assessore Francesca Gerosa lo ha ricordato più volte: “la scuola deve restare un luogo centrato sulla relazione, sull’attenzione, sulla crescita autentica”. Limitare la distrazione digitale non è un ritorno al passato, ma un atto di tutela verso il futuro. Le tecnologie non vanno demonizzate, ma usate con consapevolezza e criterio.

In questi mesi ho ricevuto decine di messaggi da genitori che chiedono supporto per porre limiti all’uso dello smartphone. C’è una consapevolezza crescente, ma anche un senso di impotenza. Le applicazioni che popolano i nostri telefoni sono progettate per catturare e trattenere l’attenzione: hanno un potere attrattivo enorme. Pensare che un bambino o un adolescente possa difendersi da solo è illusorio. I genitori chiedono regole, chiedono coerenza educativa, ma hanno bisogno di strumenti, di alleati, di una comunità che condivida questo sforzo.

E un invito, allora, va rivolto a noi adulti: proviamo per una settimana a controllare quanto tempo trascorriamo davanti allo schermo, verificando la voce “tempo di utilizzo” nelle impostazioni. Molti resteranno sorpresi, forse scioccati. Come possiamo chiedere ai nostri figli un uso equilibrato se siamo noi i primi a lasciarci sopraffare dalle notifiche, a interrompere una cena per un messaggio, a vivere i momenti importanti attraverso l’obiettivo di un telefono? I bambini imparano osservando. Se vogliamo che mettano via lo smartphone, dobbiamo farlo noi per primi.

L’avvento degli smartphone ha cambiato radicalmente le nostre vite in poco più di quindici anni. I social, le chat continue, la visibilità costante hanno riscritto le regole della relazione umana, snaturando secoli di evoluzione fondata sul contatto, sulla parola, sull’ascolto. Non possiamo restare spettatori passivi di questa trasformazione. Dobbiamo creare le condizioni affinché i nostri figli sviluppino quella antifragilità di cui parla Nassim Taleb: la capacità di crescere anche attraverso la difficoltà, di affrontare il mondo reale senza bisogno di anestetizzarlo o digitalizzarlo.

Durante le audizioni in commissione, lo psicologo Matteo Lancini ha lanciato una provocazione preziosa: torniamo a vivere il presente, senza continuare a filtrarlo attraverso uno schermo. Una sfida che ho raccolto con convinzione, perché non riguarda soltanto i ragazzi, ma ciascuno di noi.

Mi auguro che il dibattito originato dal disegno di legge non si chiuda con la sua trattazione, ma dia avvio a una riflessione diffusa. Serve una visione culturale e politica ampia e coinvolgente. Una nuova alleanza educativa tra scuola, famiglie e comunità. Una responsabilità condivisa che sappia dire basta a un modello di crescita delegato agli algoritmi, e sì a un’educazione che mette al centro la relazione, la presenza e la vita vera, non solo quella virtuale.

*

Vanessa Masè

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo “La Civica)