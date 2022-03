MARIO BUTTIGLIERI * DEMOCRAZIA: « CHI COMANDA È LO STATO, CHI VOTA ESPRIME SOLO DELLE ASPIRAZIONI ILLUSORIE »

15.15 - martedì 29 marzo 2022

Cosa hanno in comune una democrazia e una dittatura? Lo Stato. E che cos’è lo Stato? “L’ organizzazione politica e giuridica di una comunità stabilmente stanziata su un territorio. In quanto autorità che governa un territorio e una popolazione, lo Stato costituisce un ordinamento giuridico a base territoriale.

Inoltre, secondo una concezione diffusa, l’ordinamento posto e garantito dallo Stato, o con cui lo Stato si identifica, è altre sì sovrano perché indipendente sul piano esterno e supremo su quello interno” dice wikipedia. In altre parole lo Stato è una organizzazione di persone proprietaria di un territorio che ha un potere assoluto sugli abitanti di quel territorio. In ogni caso il potere appartiene non a chi comanda (Draghi, Putin, Xí Jìnpíng, Biden) ma ai dipendenti pubblici che obbediscono e hanno gli strumenti per farsi obbedire.

E quali sono gli strumenti per farsi obbedire: un numero adeguato di persone armate (le forze dell’ordine, cioè tutti i dipendenti pubblici armati).

Quindi lo Stato non viene eletto dal popolo, si entra a far parte dello Stato solo attraverso una selezione gestita dagli stessi dipendenti pubblici.

I politici vengono eletti dal popolo, ma una volta eletti il loro potere dipende completamente dai vertici dell’apparato statale. E questo spiega perché i politici obbediscono sempre ai burocrati e non fanno mai quello che si aspettano coloro che li hanno votati.

In conclusione chi comanda è lo Stato e chi vota esprime solo delle aspirazioni illusorie.

Non avere illusioni ma consapevolezza è la migliore arma per affrontare la burocrazia ovvero lo Stato.

*

Paolo Mario Buttiglieri

direttore della Biblioteca Franco Battiato di Fiorenzuola d’ Arda