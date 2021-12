MARGHERITA COGO * VIOLENZA DI GENERE: « CARA PM DI BENEVENTO LA NOTIZIA DELLA SUA DECISIONE È SPARITA DAI GIORNALI, COSÌ NON AVVIENE PER NOI CITTADINI QUANDO VENIAMO SOSPETTATI DI QUALCHE REATO »

10:06 - 23/12/2021

Cara PM di Benevento, spero Lei si renda conto di come è protetta, la notizia della Sua decisione è sparita dai giornali e il Suo nome non appare, così non avviene per noi cittadini, quando veniamo solo sospettati di qualche reato o peggio ancora, quando interi verbali finiscono sulle prime pagine dei quotidiani e poi magari il “colpevole” risulta “innocente” ed estraneo ai fatti di cui un PM ne aveva ipotizzato la colpevolezza.

Cara PM, davvero pensa che sia comprensibile motivare la Sua decisione di archiviazione di una denuncia di stupro, utilizzando argomentazioni così insopportabili, per un Magistrato, che rappresenta il Potere di uno Stato democratico e liberale, che tra i principi costituzionali “riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia come formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità” e i diritti delle donne sono diritti umani e dunque i diritti umani sono diritti delle donne, a partire proprio dal diritto all’integrità fisica e psicologica.

*

Margherita Cogo