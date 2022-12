LUIGI CASANOVA * NUOVO OSPEDALE CAVALESE: « DOV’È LA COERENZA DI CIA? IN VALLE ELEMOSINA FIRME POI IN AULA ABBANDONA IL FRONTE DI LOTTA E VOTA LA FINANZIARIA PAT »

10.38 - domenica 25 dicembre 2022

Rivolto a Cia. Ospedale di Fiemme: la coerenza è un valore.

Riguardo l’avanzare amministrativo del progetto di Mak Costruzioni relativo all’imposizione, da nessuno richiesta, di un nuovo ospedale nel fondovalle, è necessario che ognuno investa nella massima coerenza possibile. Per recuperare legalità, per rispettare ambiente e suoli pregiati, per investire nella manutenzione del paesaggio. Il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia in una sua lettera al quotidiano lascia intendere di essere fra quanti mantengono “la schiena dritta”.

A quanto pare la sua, di schiena, è già frantumata. In troppe occasioni si era allontanato su votazioni importanti riguardanti l’ospedale di Fiemme. Ora ha votato il bilancio provinciale. Lo strumento principe per chi è chiamato ad amministrare la Provincia. Vi è stata inserita la voce di bilancio riguardante il progetto di partenariato pubblico privato avanzato da Mak Costruzioni e con tale atto si impegna la Provincia a sostenere finanziariamente la insostenibile proposta. In assenza di ogni previsione urbanistica, in assenza di condivisione con i territori.

Dove sta la coerenza di Cia? Viene in valle ad elemosinare firme e poi, quando chiamato ad esprimersi con determinazione, il soldato e patriota Cia abbandona il fronte di lotta. E la sua schiena risulta spezzata.

Luigi Casanova

(Moena – Tn)

