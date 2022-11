LUCIA COPPOLA * VIOLENZA SULLE DONNE: « L’AMORE TOSSICO E CATTIVO CHE UMILIA E DISTRUGGE È CIÒ CHE DI PIÙ LONTANO ESISTE DALL’AMORE VERO »

21.05 - venerdì 25 novembre 2022

Un giorno di dolore il 25 novembre, come quasi tutti i giorni peraltro. Perché in Italia muore una donna ogni 60 ore. Per mano di uomini crudeli, di aguzzini, di “persone” incapaci di rispettare il sacro valore della vita, delle scelte, dei bisogni delle donne, del diritto a scelte autonome e alla libertà. Lasciando una scia infinita di dolore nei figli rimasti orfani, nelle madri, nei padri, in fratelli e sorelle che vivono nella disperazione e nel rimpianto la perdita di vite preziose.

Oggi è un giorno di lutto che deve sollecitare ogni famiglia a crescere figli rispettosi e sani e generosi nelle relazioni che intraprendono col genere femminile. E figlie forti e consapevoli del proprio diritto a una vita degna di questo nome. Al diritto alla vita. Capaci di denunciare e difendere se stesse e i propri figli dalla violenza subita.

Alla scuola il compito di educare al rispetto, alla parità di genere, alla reciprocità, alla non violenza, al dialogo costruttivo; alle istituzioni quello di ascoltare, intervenire, tutelare, proteggere e colpire duramente tutti coloro che non solo uccidono, ma perseguitano, maltrattano, stolkerizzano e rendono un inferno la vita delle donne che pensano di possedere. Agli uomini saggi, rispettosi, sensibili, che praticano la reciprocità, la solidarietà nei confronti delle donne, che sanno davvero amare, sostenere, avere cura, dare valore al genere femminile il compito di farsi portavoce e fautori dell’ amore e del rispetto che ogni donna merita.

E basta parlare di amori sbagliati, raptus, gelosia, omicidio passionale! Sono delitti orribili e basta. L’ amore tossico, cattivo, che umilia e distrugge è ciò che di più lontano esiste dall’ amore vero!

*

Lucia Coppola

Cconsigliera provinciale Trento Gruppo Misto / Europa Verde