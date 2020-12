LUCIA COPPOLA (VERDI) * MORTE AGITU IDEO GUDETA: « UNA SCONFITTA PER IL TRENTINO TERRA DI ACCOGLIENZA E RISPETTO, FU DONNA LIBERA E INTELLIGENTE »

l dolore per la perdita di Agitu Ideo Gudeta è immenso. Una donna libera e intelligente, sapiente e forte. Coraggiosa e piena di energia vitale e positività. La sua morte è una sconfitta per il nostro Trentino, terra di accoglienza e rispetto. Il dolore e la disperazione ci fanno stringere il cuore. Si è spento un sorriso, il sole luminoso d’ Africa. La potenza e la forza di una persona speciale.

L’ amore per la terra e gli animali. L’ incontro di culture, l’ intelligenza dei saperi materiali unità a quella dello spirito. Una sensibilità straordinaria e tanta bellezza. Il nostro cuore, il cuore di tante donne e uomini di buona volontà stasera batte per lei. E trema e soffre per questa immensa ingiustizia.

Confidiamo che le indagini in corso facciano chiarezza sulle cause della sua morte.

*

Lucia Coppola

Verdi del Trentino