LUCA VALENTINI * TRENTINO MUSIC ARENA: « GESTIONI CONCERTI, LE SPESE A CARICO DEI TRENTINI POTREBBERO SUPERARE I 500 MILA EURO »

17.05 - martedì 25 luglio 2023

Gentile direttore,

esprimo preoccupazione per la gestione della” Trentino Music Arena”, che definisco poco trasparente e funzionale. Critico l’organizzazione di eventi musicali non pubblicizzati e mal definiti, previsti per luglio, agosto e settembre 2023, dopo che un bando pubblico per la scelta dell’operatore economico è andato deserto.

L’intento di raccolta fondi per ripristinare i danni dell’alluvione in Emilia Romagna è lodato, ma evidenzio che le spese a carico dei trentini potrebbero superare i 500 mila euro.

L’organizzazione dei concerti è affidata all’Agenzia Edg Spettacoli (di Enzo Di Gregorio), con un compenso di 250 mila euro. Per coprire le spese, sarebbero necessarie più di 200 mila persone ai concerti.

L’autore critica anche la mancanza di trasparenza e pari opportunità per gli operatori del settore locale e suggerisce che un evento con artisti locali potrebbe essere più apprezzato.

Infine, l’autore lamenta la mancanza di risposte esaustive da parte dei vertici amministrativi della Provincia alle sue richieste di spiegazioni.

*

Luca Valentini

Percorsimusicali.center – Trento