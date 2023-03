LUCA GUGLIELMI * AGGRESSIONE AD EMILIO GIULIANA: « DA PADRE, PRIMA ANCORA CHE DA POLITICO, ESPRIMO DISGUSTO PER QUESTO EPISODIO INQUALIFICABILE »

16.54 - mercoledì 22 marzo 2023

La dichiarazione del Cons. Luca Guglielmi sull’aggressione brutale al figlio di Emilio Giuliana. “Ho espresso telefonicamente solidarietà a Emilio Giuliana per la vile aggressione al figlio minorenne avvenuta nei giorni scorsi in Lung’adige Apuleio.

Da padre, prima ancora che da politico, ci tengo a rappresentare il mio disgusto per questo episodio inqualificabile che non può trovare alcuna giustificazione di parte.

La condanna delle aggressioni fisiche , ancor di più se perpetrate ai danni di minori, non può essere di parte e quindi mi aspetto che i vari partiti rappresentati in Comune a Trento e in Provincia stigmatizzino con immediatezza e recisione l’episodio.”

*

Luca Guglielmi

Consigliere Provincia autonoma Trento (Gruppo Fassa)