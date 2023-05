LUCA GRAZIOLI (ASSESSORE RIVA DEL GARDA) * RACCOLTA RIFIUTI: « IN PROGRAMMAZIONE L’ELIMINAZIONE “GRADUALE” DEI CESTINI INDIFFERENZIATA »

22.38 - giovedì 25 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi

questa mattina c’è stato l’incontro in Comunità di valle con gli Amministratori Alto garda e Ledro, riguardo l’aggiornamento sull’andamento del servizio di raccolta rifiuti. Come comune di Riva del Garda ero presente con delega permanente del sindaco Santi.

Ho informato che come comune di Riva del Garda stiamo approntando le ecoisole in Spiaggia con le protezioni in corten che fanno da mascheratura e piano piano è in programmazione l’eliminazione “graduale” dei cestini dell’indifferenziata.

Riguardo le isole seminterrate presenti sul territorio, nelle prossime settimane con le autorizzazioni in mano, saranno tutte videosorvegliate in modo tale da punire gli incivili cronici e i più distratti. Riguardo ai controlli e alla vigilanza nello specifico sui rifiuti, all’odg del consiglio c. di questa sera sono in approvazione alcune modifiche dello statuto di Apm, in modo tale che la stessa possa svolgere anche attività inerenti: “la salvaguardia ambientale”.

Apm lo scorso anno ha formato 7 persone con la qualifica di Ispettore Ambientale e svolto dall’autunno 2022 a tutt’oggi servizio di affiancamento alla Polizia Locale per il controllo, prevenzione del rifiuto. Nei mesi scorsi per la nostra cittadina è partita finalmente la raccolta differenziata Porta a porta, ma in modalità mista per i residenti del centro storico dove rimangono attive le isole ecologiche seminterrate. Consci delle difficoltà e criticità di questo servizio e grazie alla formazione di queste figure ambientali, dopo un attento percorso istruttivo, crediamo siano di aiuto per migliorare l’attività e quindi i dati della raccolta. Il loro servizio si concentrerà principalmente sulla corretta informazione ai cittadini per lo smaltimento del rifiuto con interventi puntuali nei pressi delle isole ecologiche, attraverso il controllo multimediale ed una comunicazione visiva e diretta.

Lo scopo principale sarà quello di educare al corretto conferimento dei rifiuti con la giusta differenziazione e mai con volontà sanzionatorie. Vedere in questi mesi l’oscenità di rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche rappresenta un pessimo biglietto da visita per l’intera città. Sanzioni però che entrano ed entreranno in gioco con più efficacia con i soggetti “recidivi”. In questi casi la tolleranza sarà pari a zero, per rispetto del 99% dei concittadini che si stanno impegnando con grande responsabilità e senso civico e di questo c’è solo da ringraziare. Un grazie va anche alla ditta Sogap e ai suoi operatori per la dedizione nell’attività di raccolta per niente facile.

Abbiamo altresì richiesto alla Comunità, come Amministrazione Comunale, di dare risposta alle necessità delle strutture alberghiere, programmando Formazione ad hoc al personale sul tema rifiuti e proprio su questo aspetto siamo stati rassicurati dato che già

c’è in essere un coinvolgimento “formativo” con Garda Dolomiti e quindi questa necessità verrà prontamente affrontata.

Sulle valutazioni dell’andamento del servizio abbiamo portato al tavolo il capitolato speciale di appalto riguardante l’elenco principale della manifestazioni e dei mercati sul territorio rivano, esigendo che per il prossimo futuro “gli eventi” che hanno un introito magari derivante dalla vendita e somministrazione contribuiscano a coprire tutti i costi della raccolta differenziata del proprio evento specifico. La Comunità condividendo questo percorso civico e di buon senso, abbozzerà una proposta nelle prossime settimane per riequilibrare lo stato delle cose.

Situazioni “anomale” che oggi per manifestazioni come il Lake Garda meeting Optimist Class della durata di 17 giorni, Chocomusic della durata di 4 giorni, Bike Festival della durata di 4 giorni, Luna park della durata di 18 giorni, Villaggio del gusto a Natale della durata di 55 giorni, il mercato periodico ecc ecc, vengono coperte dalle utenze domestiche e non domestiche rivane.

Abbiamo concluso analizzando i dati della raccolta differenziata, aggiornata ad aprile 2023, che porta Riva del Garda al 74,4% di differenziata e quindi non più fanalino di coda della Comunità Alto Garda e Ledro. Siamo consapevoli che c’è tanto da fare e da migliorare ma è doveroso che questa Amministrazione comunale ringrazi la cittadinanza rivana per l’impegno messo in campo in queste settimane. Avanti così.

Luca Grazioli (Assessore Riva del Garda)

