LORENZO RIZZOLI * PRESIDENZA PAT FUGATTI: “ OCCORRE PENSARE AI SUOI FLOP QUANDO ANDREMO A VOTARE IN OTTOBRE “

21.34 - domenica 30 luglio 2023

Gentile direttore Franceschi,

il presidente Maurizio Fugatti sta per terminare i suoi primi cinque anni di legislatura di governo della Provincia Autonoma di Trento e, credo, occorra iniziare a fare qualche bilancio.

Sono fermamente convinto che per dire ad un governatore se ha ben lavorato o mal lavorato occorra un periodo superiore di 5 anni; credo però che in questi 5 anni abbiamo assistito ad un tracollo in molti settori.

La sanità trentina è passata dall’essere un’eccellenza nazionale ad servizio decadente, sotto la gestione dell’assessore Segnana; l’istruzione si è rivelata un flop totale, a partire dalle obbligazioni, senza ragioni di fondamento, impartite dall’assessore Bisesti in merito alla scuola dell’infanzia; l’agricoltura e la zootecnia abbandonate a se stesse con un’assessora, Zanotelli, in balia di se stessa e delle decisioni del ministero di Roma.

Non voglio ignorare il difficile periodo vissuto dalla Giunta Provinciale causa COVID, periodo complicato per chiunque abbia governato un comune, una provincia, una regione, una nazione. Ma non si può usare la “scusa COVID” se le cose non vanno bene.

E per finire, il Trentino Love Festival, una kermesse musicale per far vivere la tanto proclamata Trentino Music Arena, area a San Vincenzo a Trento, che dopo il tanto famigerato concerto di Vasco dello scorso anno, non ha più visto un concerto se non ora, con questa kermesse che, da quanto si legge, ha introitato circa 37.000 euro dopo averne spesi 500.000.

Se davvero cosi fosse, mi auguro un intervento dei chi controlla i conti della Provincia. Poiché questi concerti avevano scopo benefico, non sarebbe forse stato meglio devolvere una certa somma al destinatario? Tanto per non sollevare l’ennesimo polverone?

Occorre, a mio avviso, pensare a questi flop quando, il 22 ottobre 2023, andremo a votare per il consiglio della provincia autonoma di Trento. Votare Maurizio Fugatti come presidente della provincia autonoma di Trento significa dare fiducia ad una squadra che, vista l’esperienza degli ultimi 5 anni, ha portato al tracollo della sanità trentina, dell’istruzione, dell’agricoltura e della zootecnia.

*

Lorenzo Rizzoli

Trento