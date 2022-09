LORENZO RIZZOLI * ENERGIA ELETTRICA E GAS: « FASTIDIOSO UTILIZZARE GLI AUMENTI DELLE BOLLETTE COME SLOGAN PER LA CAMPAGNA ELETTORALE »

16.03 - venerdì 02 settembre 2022

Buongiorno, desidererei esprimere il mio parere sul tema degli aumenti di energia elettrica e gas. Mi rattrista vedere come la politica oggi strumentalizzi il tema degli aumenti delle bollette in vista delle prossime elezioni del 25 settembre 2022.

Utilizzare il tema degli aumenti delle bollette come slogan per la campagna elettorale è fastidioso non solo perché il tema, magari, poco “tocca” i politici di oggi (gli aumenti delle utenze, magari, non vengono nemmeno da loro sentiti in quanto il lauto compenso che viene percepito non fa pesare questi aumenti), ma anche perché il problema non nasce oggi, ma, almeno, dall’inizio della primavera del 2022.

Vorrei focalizzarmi sul mondo delle imprese e dei professionisti, dato che lo slogan di molte forze politiche oggi è “se il Governo non interviene subito molte imprese non arriveranno alla fine di settembre”. Mi chiedo: questi politici vivono su un altro pianeta?

Il tema dei rincari di energia elettrica e gas è nato non ora, ma diversi mesi fa. Le imprese non sono sprovvedute e periodicamente analizzano i propri conti al fine di verificare l’andamento della gestione annua. Ovviamente hanno notato il forte incremento avvenuto nelle voci ENERGIA ELETTRICA e GAS.

Ma lo hanno notato all’inizio della primavera 2022, non a fine estate 2022. Certo, se nulla verrà fatto, molte di queste imprese non riusciranno a chiudere l’annualità 2022, ma è inutile che il problema venga affrontato quando l’impresa rischia di “saltare per aria”.

Una malattia, se curata all’inizio, forse può essere sanata; ma se la cura nasce quando la malattia degenera, che senso ha curarla?

Mi auguro che DESTRA, SINISTRA, TERZO POLO, ECC. inizino a lavorare INSIEME, URGENTEMENTE e CONCRETAMENTE al fine di trovare quanto prima (magari “ieri”, sarebbe meglio) una soluzione!

*

Lorenzo Rizzoli

Trento