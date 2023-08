LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI TRENTINO: « L’ANIMA CENTRISTA DELLA DESTRA? TUTTA “FUFFA” SOLO CORSA ALLE POLTRONE »

12.12 - martedì 1 agosto 2023

Gentile direttore Franceschi,

l’anima centrista della destra? Tutta “fuffa”, solo corsa alle poltrone. Sono fermamente convinto che l’anima centrista presente nella destra che si presenterà alle prossime elezioni provinciale di Trento del prossimo 22 ottobre nulla abbia a che fare con la politica; tutto slogan elettorale per portare a casa il “posto promesso” dal candidato presidente Maurizio Fugatti.

Oggi l’anima centrista della coalizione di destra è il nuovo Patt (Patt + Progetto Trentino + Autonomisti Popolari). La Civica si è sempre definita un partito di destra, così come, logico immaginarlo, Lega e Fratelli d’Italia. La nuova lista Fugatti Presidente, presentata ieri alla stampa e capitanata dall’assessore Spinelli, è chiaramente una lista ad hoc per sostenere il candidato presidente Fugatti, lista creata non non avere esclusivamente partiti strutturati, ma per avere un contenitore “civico” a sostegno di Maurizio Fugatti.

Ovviamente nulla hanno a che fare con il mondo centrista Lega e Fratelli d’Italia. Ma in una coalizione dove l’anima centrista non conta nemmeno un quinto rispetto al totale della coalizione, come è possibile sostenere che il PATT ha fatto un ragionamento politico per sostenere Fugatti? Il ragionamento che ha fatto, a mio avviso, è il solito “gioco della poltrona” (stesso “gioco” utilizzato dal PATT alle scorse elezioni comunali di Trento), lo stesso gioco che ha fatto FdI con una sola differenza. Fratelli d’Italia un certo elettorato lo ha, grazie al quale si è accaparrato, in caso di vittoria, la vicepresidenza della Provincia Autonoma di Trento, oltre a qualche assessorato di peso. Il Patt invece fa un favore a Fugatti portando una “quota autonomista” nella coalizione di destra, illudendosi di fare risultati stratosferici con la speranza di accaparrarsi qualche poltrona.

Dov’è quindi la vera anima centrista? L’anima centrista, oggi, è costituita da una serie di partiti che, se da un lato sono coalizzati con alcuni partiti aderenti alla “vecchia” sinistra, dall’altro lato hanno un peso non indifferente nella coalizione. Si pensi a Campobase, Casa Autonomia, Italia Viva, Azione; partiti chiaramente centristi che avranno il chiaro obiettivo di equilibrare la coalizione. Non dico che il Partito Democratico è centrista, ma non posso neanche definirlo di sinistra; il PD, oggi, è un calderone che ospita sia anime centriste sia anime della “vecchia sinistra”.

Pertanto l’anima centrista che, oggi, sostiene Francesco Valduga come candidato Presidente della Provincia Autonoma di Trento rappresenta quasi la metà della coalizione. Una bella differenza rispetto al “centro” della coalizione di destra.

Concludendo, inutile dire evidenziare le 9 ragioni che hanno portato il Patt a sostenere Maurizio Fugatti. Ce n’è una: poiché le probabilità di vittoria di Maurizio Fugatti sono molto più alte rispetto a quelle di vittoria di Francesco Valduga, e poiché Maurizio Fugatti si è reso disponibile al “gioco delle poltrone” proposto da Patt e Fratelli d’Italia, il Patt ha pensato esclusivamente al “ritorno personale” e quindi la scelta è stata fatta.

Chi si riconosce in un’anima centrista, oggi, penso non abbia dubbi su chi sostenere al prossimo 22 ottobre 2023. Francesco Valduga è espressione del mondo centrista, civico e popolare.

*

Lorenzo Rizzoli

Campobase